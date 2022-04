Гаррі Стайлз, Matoma, Arcade Fire: хто підтримав Україну на Coachella-2022?

Слова на підтримку України продовжують звучати із різних країн під час концертів та фестивалів. Так, український народ під час своїх виступів уже підтримали Стінг і Джон Бон Джові.

Не забули про українців і музичний фестиваль Coachella-2022, який щорічно проходить у Каліфорнії. Цього року серед хедлайнерів заходу опинилися Біллі Айліш, Гаррі Стайлз, The Weeknd та інші популярні артисти.

Деякі музиканти висловили підтримку Україні під час своїх виступів.

Британський музикант і раніше вже висловлювався з приводу війни в Україні та засуджував російську агресію. Під час виступу співака сцена спалахнула квітами українського прапора. Таким чином Стайлз хотів ще раз нагадати присутнім, що сьогодні народ України страждає від військового вторгнення РФ.

Канадська рок-група також підтримала українців. Музиканти Arcade Fire виконали свій хіт The Suburbs, який посвятили нашому народу.

