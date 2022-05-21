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Гаррі Стайлз, обійнявши прапор України, заспівав на концерті в США (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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21 травня, 14:05
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Знаменитий британський співак порадував своїх українських шанувальників, підтримавши Україну під час виступу
Гаррі Стайлз виступив на сцені UBS Arena із українським прапором
Гаррі Стайлз виступив на сцені UBS Arena із українським прапором

Концерт Гаррі Стайлза відбувся в UBS Arena, що знаходиться в Елмонті, штат Нью-Йорк, США. Фанати артиста, які перебували у залі, принесли із собою прапор України. Очевидно, вони стояли зовсім поруч зі сценою, адже їм вдалося передати прапор Стайлзу.

Музикант взяв синьо-жовтий символ України та повісив собі на плече. Разом із ним артист ходив сценою під час виконання свого хіта Sign Of The Times.

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До речі, раніше Україну підтримав актор з "Ігри у кальмари" – мегапопулярного серіалу Netflix.

Пізніше фанати опублікували знімки, на яких Гаррі також зображений з прапором ЛГБТК+ – райдужним полотном, що є символом спільноти.

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Скріншот: Instagram

Гаррі Стайлз – відомий британський співак, автор пісень та актор. Гаррі Стайлз розпочав свою музичну кар'єру у 2010 році з участі у шоу The X Factor. Після того, як хлопець не досяг успіху у відборі вокального конкурсу, він разом з чотирма іншими учасниками шоу заснував бой-бенд One Direction, який згодом став одним з найуспішніших бой-бендів за весь час.

Раніше ми писали, що Річард Гір продав свій колекційний кабріолет за $31 000 заради України.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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