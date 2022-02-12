Гендиректор Мосфільму Карен Шахназаров хоче забрати у доньки квартиру

Більше 20 років батько з дочкою не бачилися. І ось тепер режисер зявляє, що хоче відсудити у спадкоємиці половину житла

Карен Шахназаров судиться з дочкою через квартиру у Москві / Фото: kino-teatr.ru

36-річна Ганна Шахназарова виросла у США, куди вона разом з мамою переїхала після розлучення батьків. З батьком вона побачилася вже у дорослому віці.

Нещодавно дівчина повернулась до Росії. Вона оселилася у 86-метровій квартирі у центрі Москви і претендує стати повноцінною власницею апартаментів.

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Кадр із програми "Привіт, Андрію!"

Натомість 69-річний гендиректор "Мосфільму" хоче забрати у доньки права на половину цього житла.

Шахназаров аргументує це тим, що він сплачує за комунальні послуги та податки на нерухомість, повідомляє "СтарХіт".

Ганна поки що ніяк не прокоментувала цю ситуацію. І чим усе закінчиться – невідомо. Зазначимо, що у Карена Георгійовича є ще двоє дітей — Іван та Василь, які народила йому третя дружина, телеведуча Дарія Майорова.

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Режисер з синами. / Фото: Instagram

Коротко про Карена Шахназарова

Карен Георгієвич – радянський і російський кінорежисер, сценарист, кінопродюсер та громадський діяч, повідомляє "Вікіпедія". З 1998 року він – генеральний директор та голова правління кіноконцерну "Мосфільм".

Його вдіомі кінороботи: "Ми з джазу", "Зимовий вечір у Гагра", "Царевбивця", "Сни", "Американська донька", "Анна Кареніна. Історія Вронського" та інші.

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Шахназаров тричі був одружний. З першою дружиною режисер прожив півроку. Карен вважаю, що причиною цьому стали невдачі у кар'єрі і постійні скандали.

Другою обраницею Шахназарова стала Олена Сетунська, яка сьогодні більш відома як телеведуча Олена Зандер. Через два роки після весілля у них народилась донька Ганна. Згодом пара розлучилася через зради чоловіка і в 1989 році Олена з дочкою поїхали до США, де жінка вдруге вийшла заміж за голлівудського продюсера.

Із донькою Карен побачився лише через 20 років і зрозумів, що вони різні, і їм неможливо знайти спільну тему для розмови.

Відомо, що Ганна пішла стопами батька – вона знімається в кіно. Однак, налагодити контакти їц з Шахназаровим так і не вдалося.

Втретє режисер одружився на початку 90-х років з акторкою Дар'єю Майоровою, яка подарувала Карену двох спадкоємців. Однак, і цей брак згодом розпався, але Карен досі підтримує звязок зі синами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин продає київську квартиру, яку виграв у шоу.