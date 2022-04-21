Брала участь в Олімпіаді, тікала перед весіллям, чужа серед своїх: уся правда про княгиню Монако Шарлін

Особистість княгині Монако – дуже інтригуюча. Розповідаємо все, що відомо про дружину принца Альбера, сина Грейс Келлі

Княгиня Монако, як і раніше, у всіх на слуху / Фото: Getty Images

Після свіжих новин про те, як монарша сім'я Монако відзначила Великдень, багато наших читачів почали цікавитися княгинею Шарлен. Тому ми зібрали цікаві факти її біографії, а також подробиці "зникнення", про яке говорять усі.

Біографія Княгиня Монако Шарлін

Княгиня Монако Шарлін – уроджена Шарлін Лінетт Віттсток. Вона народилася 1978 року в місті Булавайо, Зімбабве. Її батько – менеджер з продажу, а мама – професійний дайвер та тренер з плавання. Очевидно, заняття мами багато в чому вплинуло на інтереси майбутньої княгині, адже вона стане професійною плавчинею. Щоправда, навчилася плавати вона, ледь не втопившись у басейні після того, як її випадково зіштовхнув собака.

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А вже з 8 років Шарлін почала брати участь у змаганнях. Переїхавши до ПАР, дівчина у 18 років стала чемпіонкою країни з плавання. Вона, до речі, не лише тренувалася сама, але й навчала плаванню дітей із бідних сімей, за що навіть отримала нагороду від благодійної організації. God's Love We Deliver на церемонії Golden Heart Awards у Нью-Йорку.

Майбутня княгиня в молодості

Мріючи здобути олімпійське золото, майбутня княгиня навіть взяла участь в Олімпійських іграх у Сіднеї 2000-го року. 2008-го вона також мріяла представляти країну на Олімпіаді в Китаї 2008-го, але через серйозну травму плеча їй довелося залишити спорт. Як би там не було, а плавання в результаті зіграє велику роль у її долі.

Шарлен – має гарну освіту та схильність до мов: вона володіє французькою, англійською мовами та розмовляє на африкаансі.

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Зустріч із князем Монако

Знайомство з князем Монако Альбером II відбулося 2000 року в рамках плавальної серії Mare Nostrum у Монако. Тому ми й казали, що плавання зіграло доленосну роль життя Шарлен. Але роман почався далеко не відразу. Перший вихід нової пари відбувся лише у 2006-му – на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Турині. Кажуть, усі ці роки вона чекала на свого принца і терпіла його інших фавориток.

У 2010-му Альбер зробив пропозицію руки та серця і вже 2011-го відбулося гарне весілля пари в Тронному залі королівського палацу, а наступного дня взяла участь у релігійній церемонії. Заради цього шлюбу Шарлін також перейшла із протестантства до католицизму. Шарлен отримала такий самий титул, як колись був у Грейс Келлі – Її Високість Княгиня Монако.

У пари було дуже красиве весілля / Фото: Getty Images

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Але весілля ознаменувалося скандалом: за тиждень до події видання L'Express повідомило, що "Наречена намагалася втекти!". Саме з таким заголовком вийшла скандальна стаття, де йшлося про те, що 33-річна Шарлін спробувала вилетіти з Монако до ПАР, але її в останній момент зупинила поліція. Нібито у неї забрали паспорт та повернули до палацу. І хоча Шарлен спростовувала новину, перші чутки про проблеми у відносинах пари вже зародилися:

Соромно, що подібні новини взагалі хтось вигадує. Це абсолютна брехня, і я навіть не хочу відповідати на ці чутки. Нехай наші спільні з Альбером фотографії свідчать про наше кохання.

У 2014 році у першої пари Монако народилися двійнята: принц Жак і принцеса Габріелла.

Проблеми зі здоров'ям = проблеми у шлюбі?

Ніхто не говорив, що королівське життя – це легко, особливо коли у твого обранця слава ловеласа. У князя Альбера є офіційно визнані двоє позашлюбних дітей (від різних матерів). Також у різні періоди серед його дам серця були Клаудія Шиффер, Наомі Кемпбелл та Брук Шилдс.

До того ж активно ходили чутки про те, що Альбер II зраджував Шарлін, ще коли їхні стосунки лише розпочиналися. Перед весіллям стюардеса Ніколь Кост, мати позашлюбного сина Альбера, повідомила пресу, що вона весь цей час мала стосунки з монархом і нібито вона народила від нього ще одну дитину. Адвокат князя цю заяву називав брехнею. Весілля Альбера і Шарлін відбулося, але під вінець наречена йшла зі сльозами на очах.

У княгині Монако давно склався імідж "Найсумнішої принцеси в Європі" . Її також давно називають "принцесою мимоволі" і новини про "зникнення" Шарлін за останній рік лише сприяють появі нових чуток.

Княгиня досі не відчуває себе своєю в Монако / Фото: Getty Images

Як би там не було, а 2020-го року княгиня Шарлін на тривалий період пропадала з поля зору. Цілих 6 місяців вона провела далеко від чоловіка та дітей в Африці і пропустила не один королівський захід. Офіційно повідомлялося, що вона змушена залишатися у ПАР через серйозну інфекцію горла. За неофіційною версією – Шарлін перебувала у закритому закладі Paracelsus Recovery де лікують від різного роду залежностей і розладів психіки Але офіційного підтвердження чуток не було.

Олії у вогонь підливала ще й нова зухвала зачіска Шарлін взимку 2020 року: вона знову поголила скроні та прибрала довжину. Пліткарі почали говорити, що в цього може бути кілька причин: бунт проти системи та королівського протоколу, або проблеми з психікою (згадати хоча б стрижку наголо у Брітні Спірс якраз перед тим, як вона потрапила до клініки). Але княгиня коментувала новий імідж так:

Княгиня здивувала усіх зухвалою зачіскою / Фото: Getty Images

Можливо, що у всій у королівській сім'ї я буду найбільшим експериментатором у плані зачісок, але я збираюся продовжувати. Я маю на це право, це мій вибір.

Сам князь Монако говорив про від'їзд дружини так:

Їй краще, але їй все ще потрібний спокій та відпочинок. Її немає в князівстві, але ми зможемо відвідати її дуже скоро. Я не можу розповісти вам більше на власний розсуд. Є втома, не тільки фізична, яку можна лікувати лише за допомогою періоду відпочинку та спостереження.

Джерело з оточення королівської родини Монако обурюється через те, що палац применшує серйозність пережитого княгинею. За його словами, Шарлін мало не померла: у неї була серйозна інфекція вуха, носа і горла, яка призвела до "серйозних проблем із пазухами та ковтанням, що виникли внаслідок більш ранньої операції".

Вона не могла їсти тверду їжу понад шість місяців через всі операції, які вона перенесла з тих пір. Вона могла приймати рідини лише через трубочку, тому втратила майже половину своєї ваги.

Проте від'їзд княгині пізніше повторився. І в Мережі кажуть, що палац просто намагається зам'яти сварку між подружжям, тому не говорить правду про їх сварку і вимушений від'їзд Шарлен, щоб поправити емоційне здоров'я та поміркувати про шлюб.

Був момент, коли під час святкування Національного дня Монако на балконі королівського палацу принц Жак та принцеса Габріелла з'явилися з плакатами з посланнями до мами.

Найсвіжіша публікація в Instagram Шарлін – вітання з Великоднем. Пара разом дітьми позувала для святкової листівки. Але в Мережі знову заговорили, що фото виглядає більш постановним, ніж щирим.

Ніхто не знає, що насправді відбувається у відносинах пари за зачиненими дверима, але дедалі більше королівських експертів схиляється до того, що у князів Монако великі проблеми та їхній шлюб під загрозою. Багато років княгиня Шарлін могла почуватися нещасною через свою самотність у шлюбі, якщо чутки про численні зради князя – правда, а також через те, що вона так і не стала "своєю" у Монако. Тому, на їхню думку, незабаром варто очікувати на гучні заяви. Вони, на жаль, будуть не дуже радісними...

Королівські експерти говорять, що шлюб пари під загрозою / Фото: Getty Images

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