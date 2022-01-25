Глаголєва, Волкова, Гайдулян: зірки, які лікувалися від онкології у Німеччині

Тема, якої ніколи не хочеться торкатися, адже вона дуже болісна і для хворого, і для його сім'ї.

Хочеться, аби ця хвороба більше нікого і ніколи не торкнулась / Фото: открытые источники

Декілька днів тому в Мережі з'явилася новина про те, що популярний телеведучий Андрій Малахов лікується у Німеччині від раку. Новина не залишила байдужими його шанувальників, які посилають промені добра і бажають якнайшвидшого одужання (при цьому шоумен, як і раніше, не коментує новини). Ми вирішили розповісти про інших знаменитостей, які лікували рак у Німеччині.

Зірки, які лікували рак у Німеччині

Андрій Гайдулян

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Популярний російський актор Андрій Гайдулян у 2015 році дізнався, що у нього – лімфома Ходжкіна. Зірка серіалу "Універ" саме збирався одружуватися, багато знімався, але хвороба почала сильно прогресувати. У зв'язку із ситуацією він екстрено поїхав на лікування до Німеччини, де впродовж семи місяців пройшов кілька курсів хіміотерапії. На щастя, артисту вдалося впоратися з недугою. І вже 2016-го повідомив про одужання. Наразі артист регулярно проходить обстеження, щоб не допустити появи хвороби знову.

Андрій Гайдулян / Фото: Instagram

Микола Караченцов

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Зірка радянських фільмів Микола Караченцов за своє життя пережив багато випробувань. Актор у лютому 2005 року потрапив у жахливу ДТП, через що переніс трепанацію черепа. Завдяки лікарям та турботі дружини Людмили Поргіної, актор зумів видертися, хоча повністю так і не відновився. У вересні 2017 року у Караченцова знайшли неоперабельний рак легень. З новим діагнозом артист більше року лікувався у лікарнях Москви та Німеччини, але дива не трапилося: за день до свого 74-го дня народження, 26 жовтня 2018 року він помер.

Микола Караченцов / Фото: ТАСС

Юлія Волкова

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Про свій невтішний діагноз екс-учасниця гурту t.a.T.u розповіла лише у 2016 році. Боротьба з раком щитовидної залози залишилася за кадром. Артистці під час операції пошкодили голосові зв'язки, через що її голос став хриплим, вона тривалий час навіть не могла говорити. Її голос відновлювали у лікарнях Німеччини та Ізраїлю. Юлія Волкова робить усе, щоб більше не трапився рецидив.

Юлія Волкова / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Віра Глаголєва

За допомогою до іменитих лікарів Німеччини звернулася свого часу відома актриса Віра Глаголєва. Вона приїхала до однієї з лікарень Баден-Бадена, але вже було запізно. Вона померла за кілька годин від раку шлунка у віці 61 року. Трагедія сталася у 2017 році.

Віра Глаголева / Фото: kino-teatr.ru

Олег Янковський

Російський актор Олег Янковський також страждав на онкологічне захворювання. Спочатку в 2008 році у нього діагностували ішемічну хворобу серця. Після лікарняного він повернувся до театру, але наприкінці року йому знову стало погано. Близькі казали, що він часто скаржився на біль у шлунку. У результаті медики підтвердили, що він має рак підшлункової залози останньої стадії. У січні 2009 року Олег Іванович відлетів на лікування до Німеччини, але через 3 тижні повернувся і знову розпочав роботу в театрі. Він був упевнений, що впорається з хворобою, але все ж таки трагедії уникнути не вдалося. 20 травня 2009 року Олег Янковський помер.

Олег Янковський / Фото: uznayvse

Олена Образцова

Співачка Олена Образцова була хвора на лейкемію, про що сторонні не здогадувалися. 2014 року їй поставили діагноз "початкова стадія лейкозу". Тоді лікарі сказали, що треба робити пересадку кісткового мозку, але артистка відмовилась. Влітку 2014 року у артистки стався рецидив. Крім онкології, у Образцової стало ще й запалення легких. Буквально витягнувши зірку з того світу, Образцову знову почали вмовляти зробити операцію. У результаті вона поїхала до однієї з клінік Лейпцига, де лікують лейкоз у людей похилого віку. Але хвороба дуже підступна. Після пересадки кісткового мозку, наступного дня, на тлі сепсису, що прокинувся, настало погіршення. Лікарі ввели її в штучну кому і вже вивести з неї не змогли. Олена Образцова пішла з життя 12 січня 2015 року на 76-му році.

Олена Образцова / скріншот

Хочеться вірити, що поганих новин цього року буде менше.

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