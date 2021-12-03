Головні міфи про Тома Круза, Голлівуд та чорний піар: відомий актор розкрив секрети фабрики мрій

Гроші, скандали та легка слава. Навколо акторської кар'єри в Голлівуді ходить чимало чуток, але більшість із них, як виявилося, не мають нічого спільного із реальністю

Ілля Волох упевнений, що на майданчику мали провести інструктаж зі зброї

Дізнатися залаштунки великого кіно вдалося завдяки голлівудському актору українського походження Іллі Волоху, який також висунув ще одну версію загибелі Галини Гатчинс.

Наразі Ілля Волох знімається в українському проєкті "Психи на волі" від кінокомпанії Smart movie, тому легко може порівняти український і голлівудський кінопроцес.

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У Голлівуді можна прокинутися знаменитим

Образ американської мрії та миттєвого успіху щільно засів у підсвідомості багатьох акторів-початківців. Але, як розповідає Ілля Волох, у реальному Голлівуді такого не буває.

Історії про те, як актора зустріли на вулиці – це така собі казка про Попелюшку. Знаєте, як кажуть, "overnight success" (миттєвий успіх. – Ред.) займає мінімум 10 років! – каже Ілля Волох.

Звідси виникає питання: як тоді пробитися на великі екрани? Насамперед актор радить знайти хорошого агента та регулярно ходити на проби. Навіть якщо отримати роль все ж таки вдалося, розслаблятися не можна – свій талант треба доводити завжди.

Голлівуд – учасна фабрика зірок / Фото: Wikipedia

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Зіркам усе прощають

Але не єдиним талантом. Ілля Волох розповідає, що Голлівуд – це насамперед бізнес, в якому задіяна велика кількість людей, і є свій особливий процес, порушити який нікому не дозволяють.

Нерідко ми чуємо про те, що зіркам світової величини прощаються скандали на знімальному майданчику, запізнення та поява на павільйоні у нетверезому вигляді, але й це далеко не так.

У Голлівуді час – гроші, тому такі витівки не проходять, – розповідає Волох. – Я знаю багато прикладів, коли люди вгробили кар'єру через шкідливі звички. Ніхто не терпітиме вибриків, бо замішані великі гроші. Незамінних у Голлівуді немає – це точно!

Актор запевнив, що навіть великі зірки кіно не можуть дозволити собі порушувати план роботи та зривати зйомки, адже на кону може стояти їхня подальша кар'єра.

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А як же гучні заголовки преси та заяви колег? Тут також усе виявилося просто. Справа в піар-кампаніях, до яких вдаються агенти знаменитостей для просування їх нових проєктів та фільмів

Є люди, які залишаються професіоналами, але які мають проблеми – алкоголь чи наркотики. Їхній піар це стримує і ти ніколи не почуєш про це, а є ті, хто роздмухує тему, – поділився актор.

Найвигадливішим випадком для Іллі Волоха залишається інцидент із актором Г'ю Грантом. Влітку 1995 року майже в центрі Лос-Анджелеса британського джентльмена та зразкового сім'янина застали в компанії жінки легкої поведінки Дивайни Браун. Тоді про це говорили всі, а ім'я Гранта звучало буквально з кожної праски.

Це вийшло цікаво, за два тижні до виходу його фільму! Це був скандал, але тоді фільм заробив великі гроші, а Грант – написав книгу, – розповідає Волох.

До речі, особисте життя тієї самої панночки Дивайни Браун, з якою застали актора, після того, що сталося, теж пішло в гору. За інтерв'ю про близькість із Г'ю Грантом дівчина отримала пристойний гонорар від низки видань і навіть стала гостею кількох телешоу. В одному зі своїх коментарів Браун подякувала Гранту за можливість стати відомою на весь світ.

Фото з поліцейської дільниці після затримання Х'ю Гранта з Дивайн Браун / Фото: Getty Images

Том Круз – скандаліст та тиран?

Скандали на знімальному майданчику теж улюблена тема багатьох читачів. А одним із найепатажніших акторів Голлівуді на сьогодні вважають Тома Круза. Ім'я актора часто прикрашає заголовки скандальної хроніки.

Том Круз / Фото: Getty Images

Іллі Волоху вдалося попрацювати з Крузом під час зйомок фільму "Місія нездійсненна" і він впевнено заявляє, що у реальному житті той зовсім не такий, як про нього пишуть таблоїди.

Як відомо, у багатьох своїх фільмах Том Круз виступає не лише як актор, а й як продюсер. Саме тому, вважає Ілля Волох, жодної мови про зірвані зйомки бути не може .

Це треба бути божевільним! Це і його проєкт, його частина грошей, і він на цьому заробляє! – каже актор.

Скандалів та розбіжностей під час зйомок фільму "Місія нездійсненна" теж не було, навіть навпаки – робота виходила злагодженою.

Він хотів допомогти і завжди був на майданчику. Навіть коли камера була на мені, він залишався поряд і намагався щось підказати та допомогти, – розповідає Волох.

У Голлівуді всі багаті

Ну і нарешті найпоширеніший міф про життя у столиці кіноіндустрії. Погодьтеся, Голлівуд завжди асоціюється з розкішшю, дорогими будинками, знаменитостями та блиском софітів. І хоча у цьому районі Лос-Анджелеса крутяться великі гроші, похвалитися великими статками може не кожен його мешканець

У Голлівуді людей, які можуть заробляти собі на життя десь 3%. Туди ж і зірки. Так, там потенціал більший, але туди приїжджають із усього світу, тому величезна конкуренція. Багато хто розчаровується і залишається ні з чим, – розповів в інтерв'ю Ілля Волох.

Про це та інші секрети голлівудської кіноіндустрії незабаром – в ексклюзивному інтерв'ю з Іллею Волохом на сайті "Сьогодні".

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