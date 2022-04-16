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Голівудська актриса українського походження Іванна Сахно закликала світ дати Україні зброю

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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16 квітня, 19:20
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Зірка фільмів "Тихоокеанський рубіж" та "Шпигун, який мене кинув" вимагає світовий уряд надати зброю для українських захисників
Іванна Сахно приєдналася до акції #ArmUkraineNow
Іванна Сахно приєдналася до акції #ArmUkraineNow / Фото: instagram.com/ivannasakhno/

Заклики зупинити війну в Україні сьогодні звучать у всьому світі. Світові знаменитості не втрачають надії достукатися до Путіна, наприклад французький актор П'єр Рішар, який записав відеозвернення лідеру рашистів.

А голлівудська актриса українського походження Іванна Сахно підтримала флешмоб #ArmUkraineNow, метою якого є постачання зброї для українських захисників з інших країн.

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Актриса розмістила фото з гаслом флешмобу на своїй сторінці в Instagram.

Без додаткової зброї для України ця війна перетвориться на нескінченну та криваву битву, яка принесе злидні, страждання та нові смерті. Військові злочини продовжаться за межами Маріуполя, Бучі та Краматорська. Глобальна дія війни ускладнить життя людям у всьому світі, навіть за межами України ! – закликала світ звернути увагу на Україну Іванна.

Також Сахно попросила своїх колег та передплатників приєднатися до акції, щоб якнайбільше людей побачили цей заклик.

Скріншот – instagram.com/ivannasakhno

Також зараз обговорюють: Х'ю Джекман показав малюнок Росомахи, який намалював український хлопчик.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

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