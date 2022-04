Голлівудський режисер Кері Фукунага врятував песика з-під завалів під Харковом (фото)

Творець фільму про Джеймса Бонда – "007: Не час помирати" вже побував у багатьох містах України, зокрема у Краматорську, де путінська армія завдала ракетного удару по вокзалу. Він не зі слухів знає про ті звірства російських нелюдів та про біль, який зараз переживають українці.

Нещодавно Кері Фукунага побував і на Харківщині, де зміг проявити себе не лише у ролі волонтера, а й рятівника! Режисер врятував чотирьохлапого друга з-під завалів у місті Дергачі.

Шеф-кухар Хосе Андрес, засновник організації World Central Kitchen, із яким Фукунага готує безкоштовні обіди для українців, у Мережі поділився зворушливою світлиною режисера, який тримає врятованого песика на руках.

My best new friend #CaryFukunaga an amazing individual helping us @WCKitchen for weeks, found and saved a best friend under the rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things!#ChefsForUkrainepic.twitter.com/NQEVI8j6Vl