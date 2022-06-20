Голлівудського актора Бена Стіллера підловили на прогулянці Хрещатиком

Зірка фільму "Ніч у музеї" після Львова вирішила поїхати до столиці України. Що кінокоханець Дженніфер Еністон робить у Києві та кого зустрів – читайте в матеріалі

Бен Стіллер відвідав Макарів під Києвом / Фото: Getty Images, Скріншот із відео

Останні шість років Бен Стіллер присвячує свій час питанням волонтерства та допомоги біженцям у всьому світі. Тож в Україну він приїхав як посол доброї волі ООН. 19 червня актора підловили на центральній площі Львова біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Напередодні Бен Стіллер з візитом приїжджав до польського міста Ряшева. Там актор зустрівся з українськими біженцями. Він з перших вуст хотів почути історії про те, як зачепила їх ця кривава війна.

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А нині Бен Стіллер вирішив завітати на Київщину. Він засвітився у селищі Макарів, яке дуже постраждало від армії "русского мира". Ймовірно, зірковий актор оглянув зруйновані будинки та поспілкувався з людьми, які пережили окупацію. Відео з Беном Стіллером опублікував Telegram-канал Суспільне новини.

До Макарова на Київщині приїхав голлівудський актор і посол доброї волі ООН Бен Стіллер. Напередодні з візитом він перебував у Львові, а також приїжджав із гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями, – йдеться в повідомленні.

Видання The Village Ukraine розповіло, що читачка помітила Стіллера на Хрещатику і зробила з ним фото.

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Цей кадр опублікували у Facebook, і під ними українці вже залишили свої коментарі:

По перепічку пішов?

Скриншот Facebook

Клас.

Скриншот Facebook

Так ось яке знайомство з Факерами!

Скриншот Facebook

Класний актор, нещодавно фільм із ним був – "Факери".

Скриншот Facebook

Нагадаємо, раніше в Україну з візитом приїжджала Анджеліна Джолі, яка є послом доброї волі ООН у справах біженців. Акторка була у Львові та відвідала дитячий навчально-реабілітаційний центр у місті Бориславі, де поспілкувалась з дітками.

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Після свого приїзду кінозірка закликала світ активніше допомагати дітям, які стали жертвами війни.