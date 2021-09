Голі чоловіки, наречений в сукні, тарілки МУЗ ТВ: чому весілля Моргенштерна будуть довго обговорювати

Вчора в Москві відбулося весілля Моргенштерна і його коханої Ділари. Пара влаштувала справжнє треш свято в кращих традиціях 90-х

Як пройшло весілля Моргенштерна і Ділари / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Класний тамада і конкурси цікаві – цей вираз найкраще описує те, що відбувалося в останній день літа біля "Москва-Сіті".

Алішер Моргенштерн і Ділара Зінатулліна розписалися, а потім зібрали всіх своїх друзів на теплоході, щоб як слід відзначити початок подружнього життя.

Ця вечірка ніби перенесла всіх нас у кінець 90-х, а все, що відбувається до неї (викуп і поїздка в РАГС) було схоже на жарт. Та це зовсім не жарт. Коровай і голуб – тому доказ.

Весілля Моргенштерна і Ділари / Фото: instagram.com/panovkirill

Зал на яхті і майданчик на набережній, де зустрічали гостей, були прикрашені за всіма канонами: арки з повітряних куль, банти з тканини на стільцях.

Гостям на весіллі Моргенштерна роздавали маски з його лицем / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, скріншот з відео

Організатори підготували фільм про нареченого і наречену, запросили циган, тамаду, а Моргенштерн і його друзі блогери віддувався в конкурсах (тих самих, з кульками).

Тамада, Алішер і Даня Мілохін / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ведучою, як ми вже згадували, була Ксенія Собчак, яка приміряла на себе образ "тітоньки з Уфи". Вона ж і ділилася в Instagram відео із зірковою весілля.

Ксенія Собчак на весіллі у Моргенштерна / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сюрпризом став виступ Артура Пирожкова, який "вкрав" тарілку у Алішера на премії "МУЗ-ТВ" в цьому році. Артисти зовсім не сварилися, вони навіть підтримують дружні стосунки.

Олександр Ревва (справжнє ім'я Пирожкова) дозволив собі пофліртувати з Діларою:

За кілька хвилин до його появи, для гостей станцювали голі чоловіки, які прикривали інтимні місця тими самими тарілками "МУЗ-ТВ".

Після традиційного першого танцю вже чоловік і дружина перевдяглися і почався другий акт.

Гості перемістилися на пришвартований поруч другий корабель. Їх зустрічали ряджені карлики, які всім видавали чорні плащі.

Під похмуру музику Моргенштерн у весільній сукні і Ділара в чорному костюмі, яка виїхала на білому коні, провели ритуал.

Моргенштерн і Ділара обмінялися клятвами / Фото: Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Репер та його дружина дали весільні клятви, а потім одягли на себе обручки-наручники, які з'єднувалися ланцюжком. Потім Алішер виконав один зі своїх треків в тому ж образі нареченої. Цю картинку ми точно запам'ятаємо надовго.

Закінчилося весілля року епічно – феєрверком під TikTok версію "I will always love you" і криком Алішера "Ділара, я тебе люблю". Романтика!

Таким був останній день літа для Моргенштерна і Ділари. Мабуть, це дійсно найяскравіше весілля шоу-бізу за останній час. Для Москви вже точно.

