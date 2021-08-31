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Гордон і г*ндон. Моргенштерн зробив незвичайну пропозицію журналісту

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
31 серпня, 21:30
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Російський репер нецензурно заримував прізвище Гордона, запропонувавши українському журналісту назвати інтерв'ю з ним нетрадиційно
Дмитро Гордон взяв інтерв’ю у Моргенштерна
Дмитро Гордон взяв інтерв’ю у Моргенштерна / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) запропонував українському журналісту Дмитру Гордону, який взяв у нього інтерв'ю, назвати його незвично, а саме – "Гордон і г*ндон".

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Інтерв'ю, яке Гордон записав із репером у Туреччині, опубліковане в YouTube.

"Я тобі хотів знаєш що запропонувати? Давай це інтерв'ю назвемо не типу "Алішер Моргенштерн про, бл*дь, Путіна, альбом і так далі". Давай назвемо його так: "Гордон і гондон", – заявив репер.

"Боюся запитати, хто з нас г*ндон" , – пожартував у відповідь журналіст.

Зазначимо, в інтерв'ю Моргенштерн також заявив про президентські амбіції, він переконаний, що може змінити на краще життя в Росії.

Хто такий Моргенштерн?

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Моргенштерн – російський репер, музикант, блогер. Відомий своїми скандальними кліпами і епатажними витівками.

Свій перший кліп під назвою "Вище хмар" він зняв у 2010 році. Навчався у педагогічному університеті, проте був виключений, після того як на практиці в школі запропонував учениці зайнятися сексом у туалеті і записав це на відео. Першу популярність здобув завдяки пародійним відеороликам у рамках власного проекту "#ІзіРеп" на YouTube.

Ми також писали, що Моргенштерн прийшов на інтерв'ю до українського журналіста в леопардових міні-шортах і шльопанцях. Крім цього, під час інтерв'ю репер багато матюкався і пив пиво.

Юлія Безпечна
Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні

У медіа з 2003 року. Пишу про те, що відбувається в світі, поки ви спите. Працювала в Укрінформі, Українських новинах і РБК-Україна, на порталі Телекритика. Народилася в Білій Церкві, живу в Ірпені. 2003 року закінчила видавничий факультет НТУ КПІ, і відтоді моє професійне життя пов'язане із засобами масової інформації. Обожнюю італійську і грузинську кухню, люблю хороше кіно і книги, а також неспішні велопрогулянки на природі.

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