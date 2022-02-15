"Гості з майбутнього" виповнилося 50: як зараз живе актриса Наталія Гусєва, яка зіграла Алісу Селезньову

У це не віриться, але 15 лютого виповнилося 50 років знаменитій акторці Наталії Гусєвій, яка зіграла Алісу Селезньову у культовій кіноісторії "Гостья з майбутнього". Чим зараз живе артистка, дізнайтесь у нашому матеріалі

Наталі Гусєвій виповнилось 50 / Фото: открытые источники

Для мільйонів людей кіноісторія "Гостя з майбутнього" – справжній символ дитинства. І все завдяки акторці, яка втілила образ неземної Аліси Селезньової. Сьогодні Наталі Гусєвії виповнилося 50 І ми пропонуємо вам дізнатися кілька фактів про те, як останніми роками живе артистка.

Незважаючи на феноменальний успіх "Гості з майбутнього" (на момент зйомок їй було 12 років), Наталя Гусєва не стала поповнювати ряди зірок, які не сходять з екрану. Актриса знялася лише у семи фільмах. Насправді вона рано зрозуміла, що акторство не стане її майбутньою професією. Вона була готова зніматися, поки вона має на цей час, але далі — хотіла б займатися чимось іншим.

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Аліса Селезньова / скріншот з фільму

Потім зірка кіно перетворилася на серйозну вчену. Слава і любов публіки не стали приводом затримуватися в акторській професії: вона віддала перевагу кар'єрі біохіміка і перестала ділитися подробицями особистого життя.

Закінчивши школу, Наталя Гусєва вступила до Московського державного інституту тонкої хімічної технології на кафедру біотехнології, а потім стала працювати за фахом – науковим працівником.

Наталя Гусєва в юності / Фото: открытые источники

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На останньому курсі інституту Гусєва одружилася, у шлюбі народилася дочка Олеся. Але шлюб розпався. Після розлучення Наталя залишила собі прізвище чоловіка. Потім 12 років вона не була у стосунках, натомість будувала успішну кар'єру. З молодшого наукового співробітника вона виросла у керівника компанії.

А у 40 років вона знову вийшла заміж. Її новим обранцем став Сергій Амбіндер, дизайнер, син голови благодійного фонду "Русфонд". У 2013 році у Наталі її другого чоловіка народилася донька Софія. У зв'язку з цим Гусєва знову з головою поринула у материнство.

Наталія Гусєва

Як зізнавалася зірка, у декреті вона багато подорожувала, зустрічалася з друзями, не брала участі у світських заходах, про що зовсім не шкодує, тому що любить спокійне життя.

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Тривалий час, аж до народження молодшої дочки, Наталія Гусєва була головою компанії, що займається розробкою та виробництвом імуноферментних тест-систем для діагностики деяких інфекційних захворювань

У 2008 році, після двадцятирічної перерви, взяла участь у кількох кіно- та телепроектах.

Наталя Гусєва присвячує себе родині / Фото: woman.ru

До речі, її старша донька, Олеся Мурашкевич, стала відомим стримером під ніком Олеся Мур, вона також опанувала професію режисера.

Сьогодні Наталія Гусєва приймає вітання від багатомільйонної армії шанувальників у зв'язку із ювілеєм!

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