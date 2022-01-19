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Греммі-2022 все-таки відбудеться: нова дата музичної премії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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19 січня, 08:53
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Популярну премію наприкінці минулого року перенесли через загрозу поширення коронавірусу та карантинних обмежень
Дуа Липа на 61-й церемонії «Ґреммі»
Дуа Липа на 61-й церемонії «Ґреммі» / Фото: Getty Images

Американська академія звукозапису оголосила нову дату церемонії вручення "Греммі-2022". Цього року музична премія відбудеться 3 квітня. Вперше вручення нагород пройде у Лас-Вегасі . Про це сказано на офіційному сайті "Греммі".

Греммі-2022 знову переносять
Греммі-2022 знову переносять / Фото: Getty Images

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Церемонію планують провести на стадіоні MGM Grand Garden Arena. Ведучим музичної премії стане південноафриканський комік, актор та телеведучий Тревор Ноа.

Ми раді вперше привезти "Греммі" до Лас-Вегасу та влаштувати шоу світового рівня. З того моменту, як ми оголосили про перенесення дати шоу, ми були завалені щирими повідомленнями про підтримку та солідарність від спільноти артистів. Ми задоволені їх великодушністю та вдячні за непохитну відданість премії "Греммі" та місії Академії, – сказав генеральний директор Національної академії мистецтва та науки звукозапису Харві Мейсон.

Нагадаємо, цього року серед номінантів на "Греммі" є український режисер Таню Муіньо , яка зняла кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name)

Раніше ми розповідали, хто претендує на "Греммі-2022".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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