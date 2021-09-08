Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чехія - Україна: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Алішер в Україні

Скандал з Талашком

Брітні майже free

Кіно у Венеції

Кайлі вагітна

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Харків'яни наживо почули скрипку Страдіварі, яка коштує три мільйони доларів (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
8 вересня, 18:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Легендарну "червону скрипку" Антоніо Страдіварі, якій понад триста років, послухали в Харкові. Кілька сотень городян прийшли в центр міста, щоб насолодитися репетицією просто неба
Елізабет Піткерн на "червоній скрипці" Страдіварі зіграла в центрі Харкова
Елізабет Піткерн на "червоній скрипці" Страдіварі зіграла в центрі Харкова / Фото: instagram.com/slobozhanskiy_maso

Власниця раритету – американська солістка Елізабет Піткерн, яка вперше виступила в Україні кілька років тому, провела репетицію просто неба в центрі Харкова. Про це розповіли в новому випуску новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

"Червона скрипка" Страдіварі володіє одними з найкращих у світі акустичних властивостей. Про її драматичну долю навіть зняли однойменний фільм, який у 2000 році отримав "Оскар" за найкращу музику. Скрипка загубилася на майже 200 років і знову з'явилася тільки в 1930-х роках.

Реклама

Елізабет Піткерн з легендарною скрипкою Страдіварі
Елізабет Піткерн з легендарною скрипкою Страдіварі / Фото: instagram.com/slobozhanskiy_maso

У 90-х інструмент придбав для внучки дідусь. З того часу Елізабет ніколи не розлучається з інструментом, він занадто дорогий для неї – у всіх сенсах.

Її офіційна ціна – три мільйони доларів. Хоча справжня ринкова вартість вже наближається до 15 мільйонів доларів. Але для мене вона безцінна, – сказала Елізабет Піткерн.

Дивіться в сюжеті, як пройшла репетиція Елізабет Піткерн в Харкові:

Реклама

Дізнайтеся інші новини зі світу музики:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Огляд гучних кінопрем'єр
Цікаво
Пішла епоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Зізнання
Настя Івлєєва вперше розкрила подробиці розлучення з Елджеем
Ну, і чому
Перший кадр з Кіану Рівзом із "Матриці 4"
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти