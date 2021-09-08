Харків'яни наживо почули скрипку Страдіварі, яка коштує три мільйони доларів (відео)

Легендарну "червону скрипку" Антоніо Страдіварі, якій понад триста років, послухали в Харкові. Кілька сотень городян прийшли в центр міста, щоб насолодитися репетицією просто неба

Елізабет Піткерн на "червоній скрипці" Страдіварі зіграла в центрі Харкова / Фото: instagram.com/slobozhanskiy_maso

Власниця раритету – американська солістка Елізабет Піткерн, яка вперше виступила в Україні кілька років тому, провела репетицію просто неба в центрі Харкова. Про це розповіли в новому випуску новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

"Червона скрипка" Страдіварі володіє одними з найкращих у світі акустичних властивостей. Про її драматичну долю навіть зняли однойменний фільм, який у 2000 році отримав "Оскар" за найкращу музику. Скрипка загубилася на майже 200 років і знову з'явилася тільки в 1930-х роках.

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Елізабет Піткерн з легендарною скрипкою Страдіварі / Фото: instagram.com/slobozhanskiy_maso

У 90-х інструмент придбав для внучки дідусь. З того часу Елізабет ніколи не розлучається з інструментом, він занадто дорогий для неї – у всіх сенсах.

Її офіційна ціна – три мільйони доларів. Хоча справжня ринкова вартість вже наближається до 15 мільйонів доларів. Але для мене вона безцінна, – сказала Елізабет Піткерн.

Дивіться в сюжеті, як пройшла репетиція Елізабет Піткерн в Харкові:

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