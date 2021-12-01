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Харламов підтримав Білана після його п'яних одкровень: Я сам напиваюся іноді

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 09:39
В закладинки
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Днями співак опублікував низку відео, на яких він був п'яним. І поки одні його критикують, інші – підтримують. Зокрема, відомий шоумен став на захист артиста
Гарік Харламов прокоментував ситуацію із п'яним Дімою Біланом.
Гарік Харламов прокоментував ситуацію із п'яним Дімою Біланом. / Фото: Скріншот з YouTube

Нещодавно Діма Білан розкривався перед фанатами, опублікувавши у Мережі відео. І все б нічого, але на кадрах співак був у стані алкогольного сп'яніння. Він не приховував, що випив, демонструючи у кадрі пляшку. Згодом артист виправдався за свою поведінку і заявив, що йому соромно.

Втім, шанувальники зірки розділилися на два табори: одні поставилися з розумінням до Білана, інші ж захейтили його.

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Не став мовчати і шоумен Гарік Харламов. Він також прокоментував цю ситуацію і став на бік Діми. Артист зізнався, що і сам часом може перебрати з алкоголем.

Діма Білан, без образ тільки мені вже самому в лютому 41 на ніс прилетить. Криза середнього віку. Все буде добре! Я сам напиваюся теж іноді. Ось зараз, наприклад, – жартома прокоментував Харламов.

Фото: скріншот instagram/garikkharlamov

Фоловери звісно ж оцінили допис шоумена і підтримали його:

  • Я пропоную всім набіланиться, навіть якщо немає кризи)
  • Настав час Білану в реабілітацію. Це ж крик про допомогу, наскільки я зрозумів.
  • З ким не буває. Всі люди.
  • Всі ми трохи Білан і що?
  • По**й Дім! Живи як Бузова "кайфуй! життя одне".
Фото: скріншот instagram/garikkharlamov

До речі, інші селебрітіс теж неодноразово потрапляли у скандали через алкоголь. Згадайте лише Леді Гагу та Анастасію Волочкову! Раніше ми розповідали найцікавіші історії від зірок, які люблять випити.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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