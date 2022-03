Хоробрі українці надихають! Sting присвятив пісню Україні, яка бореться проти тиранії Путіна (відео)

Знаменитий британський артист виконав пісню, написану ним 37 років тому. Артист ніколи не думав, що вона ще колись буде актуальною...

Sting підтримав українців піснею, яку не виконував багато років. / Фото: theofficialsting

Йшов 11 день війни в Україні. Наші захисники активно обороняють країну від російських окупантів. Тим часом світові селебретіс продовжують підтримувати нас. Так, слідом за Полом Веслі та Люком Евансом закликав президента-агресора припинити війну кумир мільйонів Стінг.

Співак публічно підтримав Україну і виконав під гітару композицію Russians. Він написав трек у далекому 1985 році для дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles.

Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову стане актуальною, – сказав 70-річний артист.

Стінг пояснив, що нині пісня стала закликом до нашої спільної людяності. Він присвятив її для сміливих українців та свідомих росіян, які незазомбовані російською пропагандою.

У світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного, незагрозливого сусіда, пісня знову є закликом до нашої людяності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти такого насилля, попри загрозу арешту та ув’язнення. Ми всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну, – закликав музикант.

Раніше Роберт Де Ніро закликав весь світ допомогти Україні зупинити російську агресію. Також Арнольд Шварценеггер публічно підтримав Україну.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

