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"Ідіть на х*й, сер": режисер Рідлі Скотт послав російського кінокритика через Останню дуель (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
4 грудня, 12:38
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Знаменитому режисеру не сподобалось, що говорив кінокритик Антон Долін про його фільми, а також порівння його нової стрічки з попередніми роботами
Режиссер Ридли Скотт нецензурно высказался в сторону кинокритика Антона Долина.
Режиссер Ридли Скотт нецензурно высказался в сторону кинокритика Антона Долина. / Фото: Instagram, Антон Долин

Зараз всі активно обговорюють фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі" через який, творець нарвався на скандал. Разом із тим режисер нещодавно випустив кінострічку "Остання дуель" з Меттом Деймоном та Адамом Драйвером у головних ролях. І саме через обговорення цього фільму Рідлі вибухнув нецензурною лайкою!

Днями російський кінокритик Антон Долін опублікував новий випуск авторської програми "Радіо Долін" на YouTube-каналі. Його він присвятив творчості 84-річного Рідлі Скотта. Нагадаємо, творець зняв чимало популярного картин: перший "Чужий", "Гладіатор", Той, хто біжить по лезу", "Марсіанин" та інші.

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У 50-хвилинному випуску кінокритк розглядав роботи режисера через призму трьох його жанрів — фантастика, історія та сучасність. Ба більше, глядачі могли побачити особисту розмову Доліна зі Скоттом з відеозв'язку, яка неочікуванно для всіх перейшла у нецензурне русло.

Рідлі Скотт обматюкав Антона Доліна у відеозв'язку. Фото: скріншот YouTube

Так, Долін назвав проєкт "Остання дуель" – найреалістичнішим фільмом Рідлі. Критик порівняв цю роботу з ранішими картинами режисера — "Робіном Гудом" та "Царством небесним". Втім, сам творець не погодився з такими заявами і лаконічно висловився:

Сер, йдіть на х*у, йдіть на х*й, дякую! Ідіть на х*у. Продовжуйте.

Цікаво, що у субтитрах до відео був більш стриманий переклад. Там Скотт каже кінокритику: "Ви не маєте рації, сер. Я з вами рішуче не погоджуюся".

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Згодом кінокритик пояснив у Facebook, що у Рідлі Скотта були причини для такої реакції. За словами Доліна, режисер "образився" на його слова, що "Остання дуель" крутіший за старі фільми.

А от у Мережі підтримали Скотта, заявивши, що той зробив все правильно, адже всі його фільми круті. Однак дехто з кіноманів наголосив, що такий вислів був грубим та непродуманим вчинком з боку режисера.

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Про що "Остання дуель"?

Це історична драма про життя в Європі в середньовічну епоху. У сюжеті розповідається про двох друзів, яких чекає смертельна дуель після того, як один з них звинувачує іншого у зґвалтуванні своєї дружини.

Адам Драйвер та Метт Деймон в "Останній дуелі". Фото: скріншот YouTube

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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