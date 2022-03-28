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Ігор Кондратюк емоційно висловився щодо Оскара-2022: Будуть у пеклі в сусідньому казані з Нікітаю Міхалковим

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 13:26
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Український продюсер Ігор Кондратюк обурений тим, як на церемонії нагородження Оскар-2022 відреагували на військове вторгнення Росії в Україну
Ігор Кондратюк прокоментував "Оскар-2022"
Ігор Кондратюк прокоментував "Оскар-2022" / Фото: Getty Images, Instagram

У ніч на 28 березня у Голлівуді відбулася 94-та церемонія вручення премії "Оскар". Багато зірок з'явилися у театрі Dolby із зображенням української символіки на підтримку нашої країни. Організатори премії теж не могли залишитися осторонь, проте згадувати Росію і слово "війна" не стали.

Така поведінка Кіноакадемій дуже обурила українського продюсера Ігоря Кондратюка. Він дуже емоційно висловився на адресу організаторів церемонії у своєму Facebook.

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Режисери та учасники вчорашньої церемонії Оскара будуть у пеклі в сусідньому казані з Нікітаю Міхалковим, – написав Кондратюк.

Скріншот: Facebook

На запитання коментаторів, чому у продюсера склалася така думка, він дав чітку та зрозумілу відповідь.

Вони типу стурбовані через конфлікт, але таке відчуття – ще не знають, з ким конфлікт, бо зовсім не згадали Росію, – відповів Кондратюк.

Скріншот: Facebook

Нагадаємо, що негативне враження після такої церемонії "Оскара" залишилося не лише у продюсера. Багато користувачів Мережі також обурилися надто "акуратною" згадкою про війну в Україні на премії.

Обурення викликало й те, що на церемонію не запросили Володимира Зелінського. Раніше актор та режисер Шон Пенн, який активно підтримує Україну, заявив, що розплавить свою статуетку, якщо продюсери не запросять президента України.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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