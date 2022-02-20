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Рудоволоса бестія: журналісти розсекретили нову пасію Ілона Маска – їй 27 років

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 17:03
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Засновник SpaceX Ілон Маск знову у стосунках – він зустрічається з австралійською актрисою Наталкою Бассетт. Подробиці по темі читайте у нашому матеріалі
В Мережі обговорюють новий роман бізнесмена
В Мережі обговорюють новий роман бізнесмена / Фото: Getty Images, Інстаграм Наташі Бассет

Західна преса пише про те, що у засновника SpaceX Ілона Маска новий роман. За інформацією, новою обраницею одіозного бізнесмен стала Наташа Бассет, 27-річна австралійська актриса.

Таку інформацію повідомляє Hollywood Life. Так, журналістам вдалося сфотографувати пару в аеропорту Лос-Анджелеса, куди вони прилетів приватним літаком. У дівчині в окулярах, яка спустилася з трапу за 50-річним бізнесменом, вони впізнали акторку Наташу Бассет. Нібито бізнесмен та перспективна актриса разом уже кілька місяців.

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Актриса впевнено завойовує Голлівуд
Актриса впевнено завойовує Голлівуд / Фото: Інстаграм Наташі Бассет

Зазначимо, що дівчина у 19 років переїхала до Нью-Йорка і з того часу намагалася пробитися у Голлівуді. Передбачаємо, що тепер кар'єра дівчини злетить нагору, як це було раніше з Джулією Фокс, з якою місяць зустрічався Каньє Вест.

На якому етапі зараз відносини Маска та Бассет, наразі невідомо.

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Наташа Бассет
Наташа Бассет / Фото: Інстаграм Наташі Бассет

Ви могли бачити Наташу Бассет у фільмі братів Коен "Хай живе Цезар" та байопіку "Брітні назавжди", де вона зіграла головну роль. Також незабаром на екрани вийде фільм про Елвіса Преслі ("Елвіс") з Остіном Батлером у головній ролі, де Бассетт зіграє першу кохану музиканта, Діксі Лок.

Коротко про особисте життя Ілона Маска

Також нагадаємо, найбагатша людина планети має багате особисте життя. Зі своєю першою дружиною Джастіною Маск він навчався в одному університеті у Канаді. Їхнє весілля відбулося 2000 року, вони народили п'ятьох синів, а 2008-го розлучилися. Після розлучення Маск поринув у відносини з британською актрисою Талулою Райлі, з якою змінював попередню сім'ю. Їхнє весілля відбулося у 2010 році, а вже у 2012 році вони розлучилися, але через рік знову зійшлися та одружилися. Остаточний розрив відбувся у 2016 році: тоді бізнесмен таємно зустрічався з акторкою Ембер Герд 2 роки. А потім його обраницею стала співачка Граймс. З нею вони народили сина X A-Xii.

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Ілон Маска та Граймс / скріншот

Також читайте про новий роман Анастасії Волочкової.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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