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Ілон Маск познайомив синів, що подорослішали, з Папою Римським (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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2 липня, 21:21
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51-річний новатор зустрівся з Папою Франциском. Мільярдер прийшов разом зі своїми чотирма спадкоємцями
Ілон Маск познайомив синів із Папою Римським
Ілон Маск познайомив синів із Папою Римським / Фото: twitter.com/elonmusk

Ілон Маск рідко з'являється на публіці разом зі своїми спадкоємцями. А після нещодавнього скандалу зі зміною статі старшого сина Ксав'єра, бізнесмен уникає розмов про них.

Мовчання у соціальних мережах Маск порушив фотографією, зробленою під час візиту до Папи Франциска. Разом з винахідником на зустрічі були його сини – Гріффін, і трійнята Кай, Даміан та Сакс.

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Для мене велика честь зустрітися вчора з Папою Франциском, – підписав фотографію у Twitter Маск.

Ілон Маск із синами зустрівся з Папою Франциском
Ілон Маск із синами зустрівся з Папою Франциском / Фото: twitter.com/elonmusk

На рідкісному фото можна побачити, як подорослішали спадкоємці мільярдера. Слід зазначити, що сини ростуть дуже схожими на свого знаменитого батька.

Під публікацією фоловери Маска засипали хлопців тисячами коментарів. Хтось навіть зазначив, що четвірка братів схожа на музичний гурт.

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  • "Приємно бачити, що ваші діти з вами.. .це благословення!"
  • "Вони схожі на бойз-бенд!"
  • "Вони схожі на The Beatles!"

Однак, як відомо, ніхто з хлопчиків поки що не планує присвячувати себе музиці. Діти Ілона вирішили піти стопами батька – його сини вивчають різні галузі науки.

Раніше сайт "Сьогодні" розповів у матеріалі про незвичайні імена семи дітей мільярдера та їхні захоплення.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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