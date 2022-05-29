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Ілон Маск вперше висловився про суд Джонні Деппа з його колишньою – Ембер Герд

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 травня, 15:37
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Колишній бойфренд Ембер Герд Ілон Маск нарешті висловився щодо судового процесу між актрисою та Джонні Деппом, але в суд так і не прийшов
Ілон Маск прокоментував суд Джонні Деппа та Ембер Херд
Ілон Маск прокоментував суд Джонні Деппа та Ембер Херд / Фото: Getty Images

Незабаром судовий процес між Джонні Деппом і Ембер Герд дійде кінця. Суд уже зміг почути всі звинувачення колишнього подружжя, а також опитати свідків.

Нещодавно на засіданні виступила екскохана Деппа Кейт Мосс, яка надала суду вагомі аргументи на користь актора. Чекали на суді й появи ще одного важливого свідка – Ілона Маска.

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Як відомо, деякий час мільярдер перебував у стосунках з Герд. Пізніше з'ясувалося, що роман актриси з Маском почався ще до розлучення з Деппом, що викликало величезні ревнощі в зірки "Піратів Карибського моря".

У суді сподівалися, що мільярдер з'явиться на засіданні й також зможе розповісти про свої стосунки з акторкою та підтвердити чи спростувати її слова про насильство з боку ексчоловіка. Проте Маск обмежився одним коментарем у Twitter.

Винахідник залишив коментар під публікацією ведучого подкасту Лекса Фрідмана, в якому той зробив свої висновки про судовий процес. І, мабуть, мільярдер все ж таки волів залишитися в нейтральній позиції.

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Сподіваюся, вони обидва підуть далі. У своїх найкращих проявах, кожен з них неймовірний, – коротко відписав Ілон Маск.

Скриншот

Нагадаємо, тиждень тому співачка Кортні Лав заступилася за Джонні Деппа і згадала, як він урятував їй життя.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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