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Imgaine Dragons виступлять у Києві: коли музиканти планують концерт

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
1 листопада, 13:48
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У 2018 році гурт Imagine Dragons зібрав "Олімпійський" у Києві – на концерт артистів прийшло 50 тисяч людина. Через чотири роки музиканти планують повторити цей успіх
Гурт Imagine Dragons дасть концерт на "Олімпійському" у Києві
Гурт Imagine Dragons дасть концерт на "Олімпійському" у Києві / Фото: instagram.com/imaginedragons

У вересні цього року Imagine Dragons випустили п'ятий студійний альбом Mercury – Act 1. Шанувальники гурту чекали його три роки. Влітку в Україну приїдуть не лише "Мумій Троль" та "Сплін" ! Нові хіти Imagine Dragons їхні фанати зможуть почути 3 червня 2022 року. Місце зустрічі змінити не можна – це знову "Олімпійський"!

Фото: прес-служба

За продюсування альбому взявся американський музичний аранжувальник та продюсер Рік Рубін. Замість стандартного набору поп-пісень він змусив "драгонів" зробити так, щоб цінності набули нових значень.

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За словами фронтмена Дена Рейнольдса, продюсер зміг йому донести думку, що зростання – музичне та смислове – важливе не тільки для музики, але й для її фанатів. Тому було важливо перейти від створення хітів до цільної, концептуальної роботи.

А що там із квитками?

Як повідомляється на сайті квиткового сервісу Concert.ua, у період з 2 по 4 листопада триватиме закритий продаж для фан-клубу артиста з промокодом. Старт продажу квитків – 5 листопада.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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