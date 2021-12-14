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Індія здобула третю перемогу в Міс Всесвіт. У чому феномен представниць цієї країни?

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 17:48
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Представниці Індії виграють всесвітній конкурс краси вже втрете. Завдяки чому вони вкотре завойовують перемогу – читайте у матеріалі
Учасниця від Індії втретє здобула перемогу на конкурсі "Міс Всесвіт"
Учасниця від Індії втретє здобула перемогу на конкурсі "Міс Всесвіт" / Фото: Getty Images

Здобути титул Міс Всесвіт мріють безліч конкурсанток із різних країн світу. Індійським учасницям це вдалося кілька разів – цього року у конкурсі перемогла 21-річна актриса Харнааз Сандху.

Вона стала третьою індіанкою в історії, яка отримала заповітну корону. До цього в 1994 році звання Міс Всесвіт присвоїли моделі Сушміті Сен, а через чотири роки журі обрали бізнес-леді Лару Датту.

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Сушміта Сен

Перша індіанка, яка виграла змагання, народилася 19 листопада 1975 року. У дитинстві Сушміта хотіла стати журналісткою, але коли виросла, змінила свою мрію та захотіла блищати на екранах.

У результаті, Сен стала відомою індійською акторкою та моделлю. Перемога в Міс Всесвіт була не єдиним досягненням дівчини, до цього вона здобула премію Filmfare за найкращу жіночу роль другого плану у комедійному фільмі Biwi No 1.

Сушмита Сен
Сушмита Сен / Фото: Getty Images

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Лара Датта

Лара – магістр маркетингу та засобів зв'язку. Незважаючи на те, що вона теж прославилася втілюючи різні ролі в кіно, дівчина все ж таки більше займалася підприємницькою діяльністю.

У 1997 році в Індії вона була коронована як міс Інтерконтиненталь. Вона також є лауреатом різних нагород, так само, як і її попередниця, одного разу отримала премію Filmfare.

Міс Всесвіт 2000 дуже вдало проявила себе в рекламному бізнесі, зокрема була обличчям відомих косметичних брендів.

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Лара Датта
Лара Датта / Фото: Getty Images

Харнааз Сандху

Харнааз Сандху стала сімдесятою переможницею всесвітнього конкурсу краси і повернула Індії титул "Міс Всесвіт" через 21 рік після того, як Лара виграла конкурс у 2000 році.

Вперше у конкурсі краси Харнааз брала участь, коли їй було 17 років. Тоді вона репрезентувала рідне місто на національній арені. Після цього Femina Miss India в 2019-му і в тому ж році Сандху була коронована як Femina Miss India Punjab, а ще дівчина виграла титул LIVA Miss Diva Universe 2021.

У підлітковому віці Харнаазу доводилося протистояти знущанням однолітків. Дівчина була тихонею і через скромність майже ні з ким не спілкувалася – саме це і стало причиною буллінгу з боку однокласників.

Харнааз Каур Сандху
Харнааз Каур Сандху / Фото: Getty Images

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