Інсайдер спростував таємний роман Бреда Пітта зі співачкою, але розповів, із ким хоче зустрічатися актор

Після розлучення з Анджеліною Джолі Бред вважає за краще не обговорювати особисте життя. У ЗМІ регулярно з'являються чутки про романи голлівудського актора

В оточенні Бреда Пітта спростували його роман із Люкке Лі / Фото: Getty Images, Instagram

Ще вчора повідомлялося, що Бред Пітт уже півроку зустрічається зі шведською співачкою Люкке Лі . В оточенні голлівудського актора вже цю інформацію спростували. Про це пише The Page Six.

Він не бачив її два роки. Нічого не сталося. Вони просто не зустрічаються, – заявив інсайдер.

Бред Пітт і Люкке Лі не спілкуються кілька років / Фото: Instagram

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Наближені до Бреда Піта джерела розповіли, що актор більше не готовий зустрічатися із відомими жінками.

Він налаштований на стосунки з значно скромнішою персоною, – сказав інсайдер.

Нещодавно в оточенні голівудської зірки зізнавалися, що актору налагодити особисте життя заважає низка обставин – підвищена увага преси і що Бред не любить ходити на побачення.

Він хоче знайти ту особливу людину, з якою залишиться надовго. Проблема в тому, що він ненавидить процес і те, що він не може навіть вийти на каву, щоб про це не розпускали плітки, – ділилися інсайдери.

Раніше ми згадували, з ким Бреду Пітту приписували романи після розлучення з Анджеліною Джолі.