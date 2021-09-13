Instagram vs реальність: як насправді виглядає Мадонна в корсеті і колготах в сітку

Легендарна поп-діва часто використовує ретуш при редагуванні власних фотографій, які потім публікує в соцмережах. Цей раз не став винятком

Мадонна з'явилася на публіці в епатажному вбранні / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna

Мадонна, яка нещодавно відсвяткувала своє 63-річчя, опублікувала в Instagram кілька знімків. На них артистка позує в тугому чорному корсеті, колготках в сітку, картузі і рукавичках. Саме в такому образі поп-легенда з'явилася на премії MTV VMA, яка напередодні пройшла в США.

Багато шанувальників захопилися зовнішнім виглядом співачки, але деякі зазначили, що Мадонна по-різному виглядає на фото в Instagram і на знімках професійних фотографів, які працювали на заході. Ми вирішили порівняти кадри – і дійсно, неозброєним оком видно, що артистка активно користується фільтрами і обробляє фото перед публікацією.

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Фото ліворуч – з Instagram Мадонни, а праворуч – кадр, зроблений фотографами на MTV VMA.

Фото Мадонни з ретушшю і без / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna

Схоже, що артистку не дуже турбує чиясь думка, адже на коментарі хейтерів вона не відповідає і продовжує розміщувати в соціальних мережах "відфотошоплені" знімки.

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Деякі підписники Мадонни все ж зазначили, що незважаючи на ретуш обличчя, фігура у Мадонни відмінна. Фанати назвали співачку "богинею" і "красунею", а її фото з MTV VMA набрали понад півмільйона лайків.

Мадонна з'явилася на сцені MTV VMA / Фото: Getty Images

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