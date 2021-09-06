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Інстасамка на концерті в Києві вигнала фаната із залу: Я не збираюся це пояснювати

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 10:53
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Реперка-скандалістка Даша Зотєєва влаштовує скандали не тільки в "побуті", але і на сцені. Вчора виконавиця вимагала, щоб охорона вивела із залу хлопця, який прийшов на її концерт
Інстасамка вигнала фаната з концерту в Києві
Інстасамка вигнала фаната з концерту в Києві / Фото: instagram.com/instasamka

У соцмережах пишуть, що цей хлопець зовсім не був фанатом Інстасамки і навіть прийшов на концерт в футболці з написом "Інстасвалка". Інші ж думають, що це черговий хайп від Даші і насправді це була підставна людина.

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Це може бути правдою, враховуючи, що раніше вона кілька разів попалася на брехні і сама зізналася, що скандал із зеленкою був лише хайпом.

Так, Даша перервала виступ і почала показувати пальцем на хлопця в натовпі зі словами:

А можна охорону? У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ти, в панамці білій ує***ній, забирайся на**й звідси.

Увага, відео містить нецензурну мову!

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Очевидці стверджують, що хлопець "не робив нічого такого" і просто стояв, а реакція Інстасамки абсолютно для неї нормальна.

Instasamka / Фото: instagram.com/instasamka

Незабаром реперка прокоментувала ситуацію у себе в Instastories. Взагалі Даша відмовилася що-небудь пояснювати, зазначивши, що ніколи б не вигнала людину зі свого концерту без причини.

Я не збираюся пояснювати, чому я це зробила, і я б ніколи не вигнала свого фаната просто так, – написала Інстасамка в соцмережі.

Скріншот: instagram.com/stories/instasamka
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Як зірки реагують на хамів, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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