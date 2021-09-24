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Не тільки позашлюбна дочка: які ще скандали Наташі Корольової вважають фейковими

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 15:17
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Скандали навколо сім'ї Наташі Корольової не вщухають ні на мить. Журналістам є що обговорити з Корольовою, хоч деякі теми артистка намагається уникати
Найгучніші скандали Наташі Корольової
Найгучніші скандали Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

За останні декілька років Наташу Корольову не раз підозрювали у брехні заради піару . Ми пропонуємо згадати скандали співачки, які багато хто вважає фейковим.

Наташа Корольова і інтимні фото

Це історія сталася ще в 2015 році. Фото і відео інтимного життя Наташі Корольової і Тарзана потрапили в Мережу. Співачка повідомила, що ці знімки були вкрадені з домашнього архіву хакерами. У Мережі вважають, що співачка сама "злила" кадри, які потім все обговорювали.

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Тарзан и Наташа Королева
Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official

Наташа Корольова все заперечує і пізніше в одному з інтерв'ю зізналася, що як раз в той період була вагітна, але через стрес у неї стався викидень.

Зрада Тарзана

У вересні минулого року чоловік Наташі Корольової публічно зізнався в зраді. Тарзан заявив, що у нього був інтимний зв'язок з іншою дівчиною, але в той момент був під впливом "речовин", якими його "накачали".

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Тарзан з коханкою
Тарзан з коханкою / Фото: Instagram

Після цього щодня стали з'являтися нові подробиці про цю історію – то коханка Тарзана вагітна, то співачку обікрали. Потім Наташа Корольова провокувала чутки про розлучення, але в підсумку, заявила, що пробачила чоловіка і цю історію назвала черговою провокацією проти їхньої родини . А мама співачки в усьому звинувачує Андрія Малахова.

Позашлюбна дочка Наташі Корольової

Вже збіг це чи ні, але в цьому році в вересні в Мережі обговорюють позашлюбну дочку співачки, якій вже два роки. Як розповіла співачка в ефірі програми "Секрет на мільйон", вона допомогла своєму доброму знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. За словами Корольової, дівчинка народилася в США в листопаді 2019 року.

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Наташа Корольова з донькою в США
Наташа Корольова з донькою в США / Фото: Скріншот з YouTube

Перед народженням малятка Наталя підписала документи і відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.

За народження малятка співачка отримала 50 біткоіни – приблизно два мільйони доларів.

Багато хто сумнівається в правдивості всієї цієї історії. Профайлери ставлять під сумніви версію , що нібито родичі Наташі Корольової не знали про народження дівчинки. А ЗМІ з'ясували , що на фото, які співачка надала в якості доказів – не дочка Королевою, а син її подруги. Сама співачка поки нічого не коментує.

Дивіться інтерв'ю Наташі Корольової і Тарзана після скандалу зі зрадою:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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