Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Кондратюк VS Ротару

Івлєєва та Елджей — все

Зірка "Вікінгів" в Україні

Зібров та Царик

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ірина Шейк розлучилася з Каньє Вестом – ЗМІ

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 11:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інсайдер повідомив, що між знаменитостями не було чогось особливого, з самого початку їхній роман багатьма сприймався як короткостроковий
Каньє Уест і Ірина Шейк більше не разом
Каньє Уест і Ірина Шейк більше не разом / Фото: twitter.com/kanyewest

Супермодель Ірину Шейк в компанії Каньє Веста помітили цього літа у Франції. Зірки разом відпочивали в розкішному готелі Villa La Coste напередодні дня народження репера.

Реклама

Каньє та Ірина знайомі вже багато років, але тільки після розлучення з Кім Кардаш'ян Вест став домагатися уваги моделі. Тепер ЗМІ пишуть, що короткий роман селебрітіс закінчився.

Чому Вест і Шейк розлучилися

Джерела повідомляють, що у Каньє з Іриною різні цілі і погляди на життя, а ще у колишнього Кім немає часу на квітково-букетний період.

У них ніколи не було нічого серйозного. Каньє був дуже зайнятий роботою і хотів ще більше часу проводити з дітьми. Для нього це не першому місці. У нього просто немає зараз часу на побачення. Хоча він у захваті від Ірини, – цитує інсайдера People.

Звичайно, ні Вест, ні Шейк не коментують свої стосунки. Ірина взагалі відрізняється скритністю і не любить розповідати про особисте життя публіці. А ось Каньє може одного разу і поділитися – що ж було між ним та моделлю.

Ірина Шейк для Vogue
Ірина Шейк для Vogue / Фото: Vogue

Реклама

Нагадаємо, в цьому році Каньє Вест розлучився з Кім Кардаш'ян. Вони уклали шлюб в 2014 році, а до того зустрічалися два роки.

У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго та сини Сейнт і Псалми.

Дивіться відеосюжет про розлучення Кім і Каньє:

Реклама

Ще новини на тему:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Ріанна на шопінгу в продуктовому магазині
Концерт до Дня Незалежності
Зіброва не запросили через його характер
Ого!
Цитата дня

Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

Марія Бурмака співачка
Що ще розповіла Марія
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти