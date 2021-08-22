Ірина Шейк розлучилася з Каньє Вестом – ЗМІ

Інсайдер повідомив, що між знаменитостями не було чогось особливого, з самого початку їхній роман багатьма сприймався як короткостроковий

Каньє Уест і Ірина Шейк більше не разом / Фото: twitter.com/kanyewest

Супермодель Ірину Шейк в компанії Каньє Веста помітили цього літа у Франції. Зірки разом відпочивали в розкішному готелі Villa La Coste напередодні дня народження репера.

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Каньє та Ірина знайомі вже багато років, але тільки після розлучення з Кім Кардаш'ян Вест став домагатися уваги моделі. Тепер ЗМІ пишуть, що короткий роман селебрітіс закінчився.

Чому Вест і Шейк розлучилися

Джерела повідомляють, що у Каньє з Іриною різні цілі і погляди на життя, а ще у колишнього Кім немає часу на квітково-букетний період.

У них ніколи не було нічого серйозного. Каньє був дуже зайнятий роботою і хотів ще більше часу проводити з дітьми. Для нього це не першому місці. У нього просто немає зараз часу на побачення. Хоча він у захваті від Ірини, – цитує інсайдера People.

Звичайно, ні Вест, ні Шейк не коментують свої стосунки. Ірина взагалі відрізняється скритністю і не любить розповідати про особисте життя публіці. А ось Каньє може одного разу і поділитися – що ж було між ним та моделлю.

Ірина Шейк для Vogue / Фото: Vogue

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Нагадаємо, в цьому році Каньє Вест розлучився з Кім Кардаш'ян. Вони уклали шлюб в 2014 році, а до того зустрічалися два роки.

У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго та сини Сейнт і Псалми.

Дивіться відеосюжет про розлучення Кім і Каньє:

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