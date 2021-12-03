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Ірина Шейк закрутила роман із дівчиною? Дивіться фото моделі з відомою лесбіянкою

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 16:46
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Щойно шанувальники почали підозрювати у возз'єднанні Бредлі Купера та Ірину Шейк, як модель вирішила розставити всі крапки над і
Ірина Шейк у сексуальному образі приїхала на прем'єру фільму Бредлі Купера разом зі Стеллою Максвелл.
Ірина Шейк у сексуальному образі приїхала на прем'єру фільму Бредлі Купера разом зі Стеллою Максвелл. / Фото: Getty Images

Ще вчора експодружжя з'явилось разом із донькою на прогулянці, а вже сьогодні Шейк вийшла на червону доріжку за руку з моделлю Стеллою Максвелл, яка колись крутила романи зі співачкою Майлі Сайрус та зіркою "Сутінків" Крістен Стюарт.

Моделі разом з'явилися на прем'єрі фільму Бредлі Купера "Алея кошмарів", що відбулася у Нью-Йорку. До речі, на заході був і сам екскоханий Ірини.

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Шейк викликала справжній фурор серед публіки, з'явившись у досить таки сексуальному вбранні та щей під ручку зі Стеллою!

Ірина Шейк зі Стеллою Максвелл здивували публіку.
Ірина Шейк зі Стеллою Максвелл здивували публіку. / Фото: Getty Images

Лук Ірини справді виглядав приголомшливо, однак і провокаційно: строгий брючний костюм з яскраво вираженим декольте, червона помада та волосся зібранне у гульку.

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Однак фанів збентежив не так образ Ірини, як її поява з Максвелл. Давно вже ходять чутки про можливий роман моделей, які не мають офіційного підтвердження, але й не спростовуються.

Подруги обіймалися на очах здивованої публіки, а також пили напої на брудершафт та ходили за руку. Зазначимо, що і погляди їхні один на одного були особливими і дуже вже близькими.

Ірина Шейк та Стелла Максвелл.
Ірина Шейк та Стелла Максвелл. / Фото: stellamaxwell

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Пікантності ситуації додавало те, що неподалік від моделей перебував Бредлі Купер. На зірковій доріжці актор з'явився із партнеркою по фільму Руні Мара Костарс. Однак зі Шейк вони не стикались.

Бредлы Купер та Руні Мара Костарс.
Бредлы Купер та Руні Мара Костарс. / Фото: Getty Images

Коротко про Бредлі та Шейк

Стосунки між 46-річним актором та 35-річною моделю почалися у 2015 році. Через два роки вони вперше стали батьками – народилась донька Лея.

Ірина Шейк з Бредлі Купером
Ірина Шейк з Бредлі Купером / Фото: Getty Images

Вже у 2019 році сімейне життя зірок закінчилося. Тоді ж акторові приписували роман з Леді Гагою, з якою він разом зіграв у стрічці "Зірка народилася". А от Ірина встигла закрутити роман з репером Каньє Вестом, який швидко добіг кінця.

Раніше Шейк заявила, що не має наміру обговорювати стосунки з Купером. Втім, про Бредлі як про батька своєї дочки, Ірина говорить охоче і називає його чудовим татом.

Відомо, що після розриву вони підтримують добрі стосунки та разом займаються вихованням доньки. Однак офіційно вони не разом.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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