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Злякалася санкцій? Лоліта вирішила втекти з Росії

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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14 квітня, 00:04
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Про плани артистки проговорився GENA VITER в ексклюзивному інтерв'ю програмі Зірковий шлях
/ Фото: скріншот

Російська співачка з українським корінням одна з тих, хто війну Росії проти України називає "спецоперацією", висловлюючись мовою Путіна. Єдине, що турбує Лоліту, це гроші.

У себе в соцмережах артистка то обурюється через ціни на саха р, то намагається відкрити свій бізнес . Схоже, до співачки стало доходити, що тепер вона не матиме звичного доходу, та й санкції проти Росії внесли корективи.

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Як зізнався GENA VITER в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", Лоліта Мілявська вирішила їхати з країни-агресора. Про це йому розповіли спільні друзі зі співачкою.

Хоче покинути Росію. Нарешті вона зрозуміла, що тут відбувається.

До слова, у себе в соцмережах Лоліта поки що жодних заяв не робила і про війну в Україні поки що більше нічого не говорити.

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Нагадаємо, нещодавно з Росії поїхали Алла Пугачова та Максим Галкін, Семен Слєпаков , Чулпан Хаматова , Інгеборга Дапкунайте .

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі.Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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