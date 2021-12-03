Іван Ургант поділився теплими спогадами про бабусю Ніну Ургант

Пішла з життя російська актриса Ніна Ургант. Якою була артистка, згадав її онук

Іван Ургант втратив бабусю - спогади шоумена / Фото: instagram.com/urgantcom

Телеведучий Іван Ургант розповів, якою була Ніна Миколаївна. Актриса померла у віці 92 років .

Онук актриси завжди говорив про свої близькі стосунки з бабусею. Спогади про неї телеведучий написав у своєму Instagram.

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92 роки. Самі все розумієте ... Чому тільки вона мене обрала? Чи не чоловіків своїх, не подруг нечисленних, а саме мене. Їй майже 50, я лише народився... А вона обрала і почала кохати, – поділився Іван.



Ургант-молодший згадав, як багато часу проводив зі знаменитою бабусею. Разом вони їздили на дачу, читали книги та спілкувалися за чашкою чаю. Телеведучий завжди називав її Ніною та часто ділився фото з молодості актриси у своїх соцмережах.

Має детектив, у мене Вальтер Скотт. А потім лампу вимикаю і дивлюся в темряві на її двері прочинені і нічого на світі не боюся. І засинаю. Так міцно і глибоко, як ніколи більше в житті спати не буду... – зворушливо написав Ургант.

Ніна Миколаївна була бабусею Івана Урганта по батькові.

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