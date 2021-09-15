Івлєєва і Собчак поцілувалися взасос на публіці (відео)

Поцілунок Насті Івлеевой і Ксенії Собчак зняли глядачі під час зйомок нового драг-шоу

Ксенія Собчак і Настя Івлеева поцілувалися / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Днями стартували зйомки нового драг-шоу Насті Івлеевой "Королівський кобри". За задумом це танцювальний турнір, в якому запрошені гості повинні підкорити глядача не тільки пластикою, але і харизмою.

Ксенія Собчак взяла участь в новому шоу блогера. Поки немає ніяких подробиць зі зйомок проєкту, але в Мережу вже потрапило відео, зняте масовкою.

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На опублікованих кадрах Ксенія Собчак і Настя Івлеева на очах у публіки поцілувалися взасос.

До слова, це не перший такий експромт Ксенії Собчак. У 2007 році на премії GQ відома телеведуча поцілувалася з Тіною Канделакі. Цей поцілунок довго обговорювали в ЗМІ.

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Нагадаємо, нещодавно Настя Івлєєва дала ексклюзивне інтерв'ю Ксенії Собчак , в якому вперше розкрила подробиці розлучення з Елджеем.

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