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Івлєєва і Собчак поцілувалися взасос на публіці (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 16:43
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Поцілунок Насті Івлеевой і Ксенії Собчак зняли глядачі під час зйомок нового драг-шоу
Ксенія Собчак і Настя Івлеева поцілувалися
Ксенія Собчак і Настя Івлеева поцілувалися / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Днями стартували зйомки нового драг-шоу Насті Івлеевой "Королівський кобри". За задумом це танцювальний турнір, в якому запрошені гості повинні підкорити глядача не тільки пластикою, але і харизмою.

Ксенія Собчак взяла участь в новому шоу блогера. Поки немає ніяких подробиць зі зйомок проєкту, але в Мережу вже потрапило відео, зняте масовкою.

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На опублікованих кадрах Ксенія Собчак і Настя Івлеева на очах у публіки поцілувалися взасос.

До слова, це не перший такий експромт Ксенії Собчак. У 2007 році на премії GQ відома телеведуча поцілувалася з Тіною Канделакі. Цей поцілунок довго обговорювали в ЗМІ.

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Нагадаємо, нещодавно Настя Івлєєва дала ексклюзивне інтерв'ю Ксенії Собчак , в якому вперше розкрила подробиці розлучення з Елджеем.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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