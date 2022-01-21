Відома ведуча розлучилася з Ентоні Гопкінсом, бо боялася його: "Все, про що я думала – як він їсть"

Колишня кохана відомого актора назвала несподівану причину розлучення з ним

Марта Стюарт зізналася, що її лякав Ентоні Гопкінс / Фото: Wikipedia, imdb.com

У Марти Стюарт та Ентоні Гопкінса була інтрижка, але вона не переросла у щось більше через Ганнібала.

Як зізналася 80-річна бізнес-вумен, вона сприймала Гопкінса не як актора, а як його страшного персонажа з фільму "Мовчання ягнят".

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Я зустрічалася з сером Ентоні Гопкінсом, але розлучилася з ним, тому що не могла перестати думати про нього як про Ганнібаля Лектера, – розповіла Стюарт у шоу Еллен Дедженерес.

Ентоні Хопкінс у фільмі "Мовчання ягнят" / Фото: imdb.com

Телезірка пояснила, що вона не могла викинути з голови думку про те, як приведе Гопкінса до свого "великого страшного будинку, який стоїть окремо на сотні акрів землі в лісі".

Я навіть уявити не могла, що запрошу туди Ентоні Гопкінса. Я просто не могла, тому що все, про що я думала, це як він їсть, розумієте, – зізналася Марта Стюарт.

Роль Ганнібала Лектера, серійного вбивці, що поїдає своїх жертв, принесла Ентоні Гопкінсу "Оскар" за найкращу чоловічу роль у 1992 році.

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Щодо особистого життя, то 84-річний Нопкінс щасливий у третьому шлюбі. Його дружина Стелла Арройяве молодша за чоловіка на 20 років.

Торік Ентоні Гопкінс отримав другий у своєму житті "Оскар" – його нагородили за роль у фільмі "Батько", а церемонію актор проспав.