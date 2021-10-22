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Відомий голлівудський актор застрелив українку на зйомках фільму

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
22 жовтня, 08:10
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Голлівудський актор Алек Болдвін застрелив оператора на знімальному майданчику вестерна "Іржа"

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї з сцен. Алек Болдвін стріляв з пістолета, який повинен був бути заряджений холостими патронами . Про це пише CNN.

В результаті пострілу постраждало двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений в ключицю і зараз знаходиться в критичному стані, операторка Галина Хатчінс отримала важке поранення. Хатчінс в критичному стані була доставлена в лікарню, де вона пізніше померла від отриманих поранень.

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Алек Болдвін
Алек Болдвін / Фото: Getty Images

Повідомляється, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень. Зйомки фільму припинені.

Що відомо про Галину Хатчінс

Як пише журналіст Валентин Богданов у себе в Telgram-каналі , Галина Хатчінс родом з України. Вона народилася в сім'ї військового, коли він служив за Полярним колом. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Раніше працювала журналістом-розслідувачем британських документальних фільмів в Європі.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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