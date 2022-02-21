Відомого радянського композитора намагалися зарізати у ліфті: подробиці нападу

88-річний Олександр Колкер ледь не загинув у під'їзді власного будинку у Санкт-Петербурзі. Посеред білого дня на нього з ножем напав невідомий

На композитора Олександра Колкера напали із ножем у ліфті власного будинку. / Фото: Скріншот з YouTube

На Олександра Колкера здійнили напад вдень 20 лютого. Митця ножем поранили в руку. Самопочуття композитора зараз погане, повідомляє "5 канал".

За даними росЗМІ, на Колкера напав невідомий чоловік. Він був у шапці та масці, що закривала більшу частину обличчя.

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Незнайомець разом з Колкером зайшов до ліфту, де почав його одразу душити, а потім – вдарив ножем. Далі нападник кинув закривавлений ніж під сходи та втік. За попередніми даними, композитора злочинець не порабував.

Олександру Колкеру 88 років. / Фото: скріншот

Композитор дивом сам дістався квартири. Повідомляється, що дорогою він втратив багато крові. Криваві сліди залишилися на всьому, за що митець тримався, намагаючись дійти до житла — на дверях кабіни ліфта, на стінах під'їзду, а також на ручці вхідних дверей.

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Олександр Колкер, прийшовши додому, сам зателефонував до поліції та повідомив про напад. Водночас від госпіталізації він відмовився.

21 лютого правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного. Нападника за "гарячими слідами" спіймали в одному з місцевих хостелів. Ним виявився 46-річний чоловік.

Затриманого доставили до поліції, аби з'ясувати мотив нападу. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.

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Що відомо про Олександра Колкера

Колкер – відомий радянський та російський композитор-пісняр. Він писав мюзикли, оперети, музику до спектаклів. Також він писав музику до фільмів "Хроніки пікіруючого бомбардувальника", "Весілля Кречинського", "Труффальдіно з Бергамо", "Троє в човні, не рахуючи собаки".

Відомі його пісні "Карелия", "Стоят девчонки", "Опять плывут куда-то корабли", "Туман".

Маестро з дружиною. / Фото: Instagram

Його пісні виконували Марія Пахоменко, Муслім Магомаєв, Майя Кристалінська, Едуард Хіль, Аліса Фрейндліх та багато інших.

Колкер був одружений з народною артисткою РФ Марією Пахоменко. У 2013 році артистка померла. У маестро є донька Наталя та онука Марія.

Раніше ми писали, що на вдову Олександра Градського напали озброєні злочинці.