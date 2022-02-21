Відомого радянського композитора намагалися зарізати у ліфті: подробиці нападу

На Олександра Колкера здійнили напад вдень 20 лютого. Митця ножем поранили в руку. Самопочуття композитора зараз погане, повідомляє "5 канал".
За даними росЗМІ, на Колкера напав невідомий чоловік. Він був у шапці та масці, що закривала більшу частину обличчя.
Незнайомець разом з Колкером зайшов до ліфту, де почав його одразу душити, а потім – вдарив ножем. Далі нападник кинув закривавлений ніж під сходи та втік. За попередніми даними, композитора злочинець не порабував.
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Композитор дивом сам дістався квартири. Повідомляється, що дорогою він втратив багато крові. Криваві сліди залишилися на всьому, за що митець тримався, намагаючись дійти до житла — на дверях кабіни ліфта, на стінах під'їзду, а також на ручці вхідних дверей.
Олександр Колкер, прийшовши додому, сам зателефонував до поліції та повідомив про напад. Водночас від госпіталізації він відмовився.
21 лютого правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного. Нападника за "гарячими слідами" спіймали в одному з місцевих хостелів. Ним виявився 46-річний чоловік.
Затриманого доставили до поліції, аби з'ясувати мотив нападу. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.
Що відомо про Олександра Колкера
Колкер – відомий радянський та російський композитор-пісняр. Він писав мюзикли, оперети, музику до спектаклів. Також він писав музику до фільмів "Хроніки пікіруючого бомбардувальника", "Весілля Кречинського", "Труффальдіно з Бергамо", "Троє в човні, не рахуючи собаки".
Відомі його пісні "Карелия", "Стоят девчонки", "Опять плывут куда-то корабли", "Туман".
Його пісні виконували Марія Пахоменко, Муслім Магомаєв, Майя Кристалінська, Едуард Хіль, Аліса Фрейндліх та багато інших.
Колкер був одружений з народною артисткою РФ Марією Пахоменко. У 2013 році артистка померла. У маестро є донька Наталя та онука Марія.
Раніше ми писали, що на вдову Олександра Градського напали озброєні злочинці.