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Відомий білоруський комік втік із Росії в Україну через переслідування КДБ Білорусі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 січня, 19:19
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Під час виступу у Києві зірка стендапу Слава Комісаренко зробив одкровення, яке шокувало його фанів. Як виявилось, за ним "полюють" білоруські спецслужби
Слава Комісаренко заявив, що КДБ Білорусі хоче викрасти його.
Слава Комісаренко заявив, що КДБ Білорусі хоче викрасти його. / Фото: Скріншот з YouTube

Відомий комік Слава Комісаренко заявив, що білоруське КДБ оголосило його в розшук. І все нібито через політичні погляди та гострі жарти про самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

В Instagram гуморист повідомив, що співробітники білоруського КДБ особисто дзвонили та писали йому з погрозами. Наразі артист перебуває в Україні.

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Такою історію стендап-комік поділився днями під час виступу в столиці України. Згодом він опублікував це на своєму YouTube-каналі, назвавши ролик "Мене шукає КДБ".

Скріншот YouTube

У звичайних країнах спецслужби ловлять терористів, а в Білорусі – приколістів. Тому що в Білорусі приколіст має бути один, – жартома сказав Слава.

До речі, Комісаренко вже тривалий час живе та працює в Росії, а у розпал протестів у Білорусі він перевіз своїх батьків до Москви, де придбав для них квартиру. Як пояснював артист, все це заради того, аби убезпечити сім'ю від переслідувань на батьківщині.

Будучи в Росії, Комісаренко часто жартував про Лукашенка, а його монологи про самопроголошеного президента, якого він називає "чик-чириком", стали вірусними у Мережі.

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Водночас Слава вважав, що в РФ він повністю в безпеці. Та перед Новим роком він отримав шокуючу звістку від активістів із Мінська. Після чого гуморист поїхав до Києва.

Мені написала людина, яка пов'язана з білоруськими протестами. Він написав мені повідомлення: "Вітаю, Славо. На жаль, є інформація з достовірних джерел про те, що вас збираються викрасти у Москві та вивезти машиною до Білорусі. Будьте обережним, ― пригадав Комісаренко.

Також стендап-комік зазначив, що його часто питають, чи вірить він у те, що його справді можуть викрасти КДБ Білорусі. У відповідь Комісаренко згадував, як Лукашенко екстрено посадив літак, де перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич, аби затримати його. Тож зірка стендапу вважає своє викрадення цілком можливим.

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Додамо, завтра, 15 січня у Слави Комісаренка запланований концерт у Києві. А от чи повернеться він до Росії після гастролей в Україні – невідомо.

Ба більше, у січні 2021 року гуморист розповідав, що після критики Лукашенка усі його виступи в Білорусі різко заборонили та скасували його гастрольне посвідчення.

Нагадаємо, раніше українській блогерші Лілі Багіровій заборонили в’їзд на територію Росії та Білорусі до 2026 року і все через відео про протести.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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