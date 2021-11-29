Відомий продюсер запропонував Кіркорову піти зі сцени та стати його охоронцем. Співак не став мовчати

Філіп Кіркоров потрапив у новий скандал. Цього разу співак з'ясовує стосунки з відомим російським продюсером Віктором Дробишем

Віктор Дробиш висловився про Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov, скриншот

Філіпа Кіркорова багато хто критикує. Нещодавно Сергій Сосєдов розповідав, які пісні співака слід заборонити. Кіркоров вирішив не відповідати на висловлювання музичного критика. А ось слова Віктора Дробиша зачепили артиста.

Редактори одного з російських музичних каналів зібрали висловлювання Дробиша про Кіркорова та попросили його прокоментувати ці слова. Відео з'явилося в Instagram.

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Філіпу треба переходити в цирк якийсь. Він, до речі, великий, здоровий хлопець, я запропонував би йому працювати своїм охоронцем. Він може бути охоронцем чи прибирати квартиру. Якщо він не проти, я б йому добре платив. Треба віддати належне, так чи інакше, він якось трусами за корч зачепився і вже років 40 чи 50 він на естраді. Саме на естраді. І нікуди не йде, – казав продюсер.

Під час інтерв'ю Віктор Дробиш не захотів обговорювати цю тему, але назвав себе сміливим хлопцем.

Вирішив прокоментувати відео музичного продюсера Філіп Кіркоров. У коментарі до публікації він написав, що більше не хоче знати Дробиша.

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Віктор Дробиш. Я навіть не уявляю, як ти міг вимовити ці слова, навіть ненавидячи мене… Все в цьому житті має межу та міру, тому я хочу, щоб ти знав – забудь моє ім'я (навіть за давністю років я не буду з тобою вітатись, ти просто помер, для мене не існує такої людини), це була велика мить маленької людини… Я зневажаю тебе! – написав Кіркоров.

Скріншот: Instagram

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