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Пригожин заявив, що Моргенштерн має вибачитися за слова про День перемоги

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 жовтня, 11:45
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Скандальний репер заявив, що в Росії давно слід перестати відзначати річницю перемогу у війні. Моргенштерн аргументував це тим, що на свято витрачаються величезні гроші
Йосип Пригожин прокоментував слова Моргенштерна про День перемоги.
Йосип Пригожин прокоментував слова Моргенштерна про День перемоги. / Фото: YouTube

У інтерв'ю з Ксенією Собчак Алішер Моргенштерн торкнувся теми Дня перемоги. Артист вважає, що росіянам немає чим більше пишатися.

Я взагалі не розумію цього свята Перемоги, яка відбулася вже скільки – 76 років тому і досі з року в рік витрачається на це мільйони. Це святкують. Блін, напевно, пишатися просто нема чим – сказав репер.

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Моргенштерн на інтерв'ю у Ксенії Собчак / Фото: YouTube

Його цитата моментально розлетілася Мережею, викликавши обурення у публіки. Серед таких – продюсер та чоловік співачки Валерії – Йосип Пригожин. Він уже неодноразово критикував молодого виконавця і не промовчав знову.

Або він спеціально хайпанув, або просто не розуміє, що відбувається. Якби не батьки, діди, його не було б. Скільки мільйонів загинуло, наскільки дорого обійшлася ця перемога, – прокоментував слова Моргенштерна "СтарХіту" Пригожин.

Йосип Пригожин прокоментував скандальні слова Моргенштерна
Йосип Пригожин прокоментував скандальні слова Моргенштерна / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

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Продюсер сказав, що перед ветеранами "потрібно стояти на колінах", а не "ляпати язиком". На думку Пригожина, Моргенштерну не доступні такі поняття, як честь і гідність.

На жаль, його погано виховували. І за такі речі треба нести якусь відповідальність. Попроси вибачення, раз припустився помилки, будь чоловіком. Не знаю, навіщо Моргенштерн зробив це зараз — може, тому що йде і хоче глибше закопати себе?, — висловився продюсер.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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