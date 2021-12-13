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Як Алла Пугачова та Наташа Корольова запалювали на дні народження спільної подруги (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 14:29
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Цими вихідними близька подруга Наташі Корольової та Алли Пугачової Іда Достаман відзначала день народження
Наташа Корольова та Алла Пугачова погуляли на дні народження Іди Достман
Наташа Корольова та Алла Пугачова погуляли на дні народження Іди Достман / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Іменинниця вирішила зібрати в одному із московських ресторанів своїх зіркових друзів. Серед гостей вечірки були Філіп Кіркоров, Алла Пугачова та Максим Галкін, Наташа Корольова з Тарзаном, Лев Лещенко, співачка Жасмін, Ігор Крутой із дружиною, Любов Успенська та інші.

Максим Галкін поділився фото дружини та показав наряд Пугачової для вечірки. До cлова не всі в Мережі оцінили вибір співачки . Сама ж Алла Борисівна не поспішала ділитися фото та відео зі свята. Зате інші гості це робили із задоволенням.

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У Мережі з'явилося відео, як Алла Пугачова та Наташа Корольова разом із іменинницею та іншими гостями танцювали на танцполі під живий спів Льва Лещенка.

Зазначимо, Наташа Корольова хоч і активний користувачів Instagram, але фото та відео з вечірки близької подруги у себе у стрічці не поділилася.

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Нагадаємо, у жовтні Наташа Корольова, Алла Пугачова, Таїсія Повалій, Валерій Меладзе гуляли на дні народження Миколи Баскова. Як це було – читайте у нашому матеріалі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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