Як "некрасень" Бельмондо став секс-символом своєї епохи? Пояснює психолог

Колись спочатку кар'єри Бельмондо пророкували лише другорядні ролі, і далеко не героїв-коханців. Як показав час, актор став справжнім секс-символом епохи та предметом обожнювання для мільйонів жінок

Жан-Поль Бельмондо / Фото: kino-teatr.ru

6 вересня у віці 88 років помер легенда французького кіно Жан-Поль Бельмондо. Актор прославився, зігравши у фільмі режисера Жана-Люка Годара "На останньому диханні", але за цим послідували ще більш чудові ролі, якими Бельмондо вразив публіку.

Дивно, що на початку кар'єри в Консерваторії драматичних мистецтв у Парижі акторові сказали дуже образливі слова, що йому точно не варто цілуватися з жінкою перед камерою – не кажучи вже про головні ролі звабливих героїв. Якби на місці Бельмондо був хтось інший, ймовірно, він би й прислухався. Але Жан-Поль не з тих, хто відмовляється від бажаного.

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Незабаром Бельмондо, чия зовнішність абсолютно не підходила під канони краси, на відміну від його колеги-конкурента красеня Алена Делона, закохав у себе весь світ. Як акторові вдалося зачарувати багатомільйонну жіночу аудиторію і стати прикладом наслідування для інших чоловіків? Ми дізналися думку психологині Анни Литвинчук.

Бельмондо створив образ привабливого і зухвалого авантюриста

У Жана-Поля Бельмондо були дійсно різкі риси обличчя, ефект яких посилював розбитий ніс. Травму Бельмондо отримав на змаганнях з боксу. Але, свою чудову фізичну підготовку актор використовував як свою перевагу. Багато трюки він виконував самостійно.

Попри те, що зовнішність Жан-Поля Бельмондо на початку кар'єри не вважали екранною, він однаково був органічний в різних ролях кіно зі 100% потраплянням в образи. Більш того – всі, навіть найскладніші трюки, виконував виключно самостійно, що, безумовно, не залишало і досі не залишає байдужими. Він створив собі образ відчайдушного, зухвалого авантюриста з неймовірною чарівністю. Він з тих людей, хто підкорював не своєю зовнішньою красою, а внутрішньою. Харизмою. У цьому і була його сила підкорення жіночих сердець, – розповіла психологиня Анна Литвинчук.

Конкуренція Бельмондо та Алена Делона

Вони разом знялися в кількох вельми успішних картинах – "Борсаліно" і "Один шанс на двох", після чого стали ще більш популярними.

Актора часто порівнюють з Аленом Делоном, який підкоряв бездоганною красою. Бельмондо харизматичний чоловік, а Делон – брав зовнішністю. Вони майже ровесники, обидва французи і стали кінозірками майже в один і той же час, – сказала психолог Анна Литвинчук.

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З 60-х по 80-і роки обидва актори були в числі найбільш затребуваних у Франції.

Жан-Поль Бельмондо і Ален Делон у фільмі "Борсаліно" / Фото: kino-teatr.ru

Детальніше про життя Жан-Поля Бельмондо дивіться в сюжеті:

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