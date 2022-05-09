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Як голосувати за фаворитів на Євробаченні-2022 і скільки коштуватиме одне SMS

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 травня, 15:54
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Уже завтра в італійському місті Турин стартує одне з найочікуваніших музичних змагань – "Євробачення 2022". Розповідаємо, як та за яких умов можна проголосувати за улюбленців
Правила голосування на "Євробаченні-2022"
Правила голосування на "Євробаченні-2022"

"Євробачення-2022" пройде у три етапи: 10 та 12 травня – півфінали, 14 травня – фінал. Ми вже писали, де можна буде дивитись конкурс в Україні та за кордоном. Тепер же пояснимо схему голосування за вподобаних учасників.

Як голосувати на "Євробаченні-2022" з України?

Згідно з правилами конкурсу, в півфіналах голосувати можуть тільки ті країни, представники яких виступають. Але голосувати за учасників своєї держави – не можна.

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Перший півфінал пройде вже завтра, 10 травня. Українці зможуть віддати свій голос за фаворитів, окрім учасників нашої країни — гурту Kalush Orchestra, які виступлять у вівторок під номером 6.

/ Фото: instagram.com/eurovision.ua

Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати SMS-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

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Вартість одного SMS-повідомлення – 5,31 гривень.

Як голосувати на "Євробаченні-2022" за кордоном?

Водночас громадяни України, які перебувають у Європі та мають європейські номери телефонів, можуть голосувати за представників України та інших фаворитів, якщо перебувають у Латвії, Литві, Словенії, Молдові, Португалії, Хорватії, Австрії та інших країнах-учасницях першого півфіналу.

Натомість ті, хто перебуває в Польщі, Естонії, Румунії, Грузії, Чехії та інших країнах учасницях другого півфіналу, зможуть голосувати за улюбленців 12 травня.

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Як голосувати у фіналі "Євробачення-2022"?

У фіналі голосувати можуть усі за тими ж правилами. З України та українських номерів не можна відправляти голоси за Україну, а з інших європейських номерів це можливо.

Про умови голосування з інших європейських країн буде повідомлено під час прямих ефірів. Повний список країн і каналів трансляцій можна знайти за лінком.

Нагадаємо, що жителі РФ взагалі не зможуть обрати фаворита на "Євробаченні-2022". Річ у тім, що після повномасштабного вторгнення російський солдат в Україну представників країни-агресорки усунули від участі у пісенному конкурсі. Відповідно росіян також позбавили і права голосу.

Також ми рекомендуємо переглянути весь список учасників, які виступлять у першому півфіналі "Євробачення-2022".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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