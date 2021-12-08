Нелегальні концерти та платівки: як Градський розбагатів у радянські роки

Після смерті Олександра Градського з'ясувалося, що у співака залишилося майно, яке оцінили у п'ять мільйонів доларів

Олександр Градський заробив свій стан ще за радянських років / Фото: Instagram

Нещодавно стало відомо про борги російського співака, з яким він не встиг розрахуватись. Але близьким не варто турбуватися, адже Олександр Градський залишив багатомільйонний статок.

Цікаво, що співак зумів розбагатіти ще СРСР. Про це розповів друг Градського Євген Додолєв журналістам kp.ru.

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Градський влаштовував у радянські роки ліві концерти, від яких дохід клав собі в кишеню, то все робили. Перший капітал сколотив на своїх платівках. Відслідковував, щоб не було піратських копій, щоб випуск платівок був під його особистим контролем, і навіть сам займався дистрибуцією – сам продавав, – розповів друг співака.

Після смерті Градського його сім'я отримала неоплачені податки півмільйона рублів / Фото: YouTube

З 1975 року він був одним із трьох найоплачуваніших артистів у СРСР.

Я отримував півтори тисячі рублів (554 гривень) на день за три двогодинні концерти, – ділився якось Градський.

Спадщина Олександра Градського

Відомо, що з майна співак мав кілька квартир у Москві, заміський будинок, десятки земельних ділянок. Крім цього, у Градського були рахунки в банках і п'ять елітних автомобілів: Lexus RX 450, Lincoln Town Car, Chevrolet Lumina, Toyota 4Runner і Mercedes-Benz.

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Нагадаємо, причиною смерті Градського став інфаркт головного мозку. Крім цього, у вересні композитор перехворів на COVID-19, а це призвело до погіршення його здоров'я. Він також скаржився на біль у ногах і мало рухався.

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