Хуаніту Соліс із Відчайдушних домогосподарок просто не впізнати! Дивіться, як виросла дочка Габі

Серіал "Відчайдушні домогосподарки" можна порівняти з культовим "Сексом і місто", адже його багато хто досі із задоволенням переглядає. Та навіть ті, хто бачив серіал лише один раз у житті, ймовірно, досі пам'ятає, які там були яскраві та харизматичні персонажі.
Не можна й не згадати про акторку Медісон Де Ла Гарза, яка зіграла у "Відчайдушних домогосподарках" старшу доньку "гарячої сімейки" Габріель та Карлоса Соліс – Хуаніту.
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За сюжетом, дівчинка все ніяк не могла вгамувати свій апетит і зажди "купалась" у морі солодощів. Через це вона мала дуже пишні форми. Хоч і серіальна мама (яка у минулому була моделю) намагалась змусити доньку відмовитись від такої кількості цукерок, але Хуаніта на неї тільки злилась.
У серіалі Медісон почала зніматися у віці семи років! "Відчайдушні допогосподарки" зробили із дівчинки маленьку зірку, про яку після закінчення проєкту всі забули, адже повторити їй такого успіху більше не вдалось.
Минуло майже 10 років з останньої серії серіалу. Звісно, за цей час усі улюблені актори змінились: хтось постарішав, а хтось виріс. Трансформацій й зазнала Медісон. Ви лише подивіться на цю красуню!
Зараз Медісон вже 20 років. І хоч дівчина залишила мрію стати всесвітньо відомою акторкою, проте планує пов'язати своє життя з кіно. Відомо, що вона навчається на сценариста. І тому багато шанувальників "Відчайдушних домогосподарок" сподіваються, що Медісон напише продовження культового серіалу. Хмм....все можливо.
Раніше сама Медісон зізнавалася, що під час зйомок серіалу її цькували однолітки за повноту. Внаслідок у дівчинки виникли комплекси, через що вона у юному віці постійно сиділа на дієтах. Однак, кілограми то йшли, то поверталися.
Після зйомок дівчина стала займатися повітряною гімнастикою, аби скинути вагу. Що ж, її старання були не даремними, адже нині вона виглядає ефектно.
І хоч зараз у Медісон не така струнка фігура, як у Кендалл Дженнер, проте вона прийняла себе такою якою її створила природа. Дівчина не соромиться опубліковувати в Instagram фото, де вона хизується пишними формами у бікіні та підкреслює свої "родзинки".
До речі, Де Ла Гарза є сестрою по материнській лінії відомої співачки Демі Ловато. У дівчат близькі стосунки і вони часто проводять час разом.
Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Дзідзьо показала фігуру та засмаглі ніжки на Кубі.