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Хуаніту Соліс із Відчайдушних домогосподарок просто не впізнати! Дивіться, як виросла дочка Габі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 17:23
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Затяті фани популярного серіалу 2000-х безперечно пам'ятають старшу дочку Габі та Карлоса Соліс – Хуаніту. Вона була повненькою та смішною дівчинкою, проте зараз її просто не впізнати!
Зараз Медісон Де Ла Гарза 20 років.
Зараз Медісон Де Ла Гарза 20 років. / Фото: maddelagarza

Серіал "Відчайдушні домогосподарки" можна порівняти з культовим "Сексом і місто", адже його багато хто досі із задоволенням переглядає. Та навіть ті, хто бачив серіал лише один раз у житті, ймовірно, досі пам'ятає, які там були яскраві та харизматичні персонажі.

Не можна й не згадати про акторку Медісон Де Ла Гарза, яка зіграла у "Відчайдушних домогосподарках" старшу доньку "гарячої сімейки" Габріель та Карлоса Соліс – Хуаніту.

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Сім'я Соліс.
Сім'я Соліс. / Фото: maddelagarza

За сюжетом, дівчинка все ніяк не могла вгамувати свій апетит і зажди "купалась" у морі солодощів. Через це вона мала дуже пишні форми. Хоч і серіальна мама (яка у минулому була моделю) намагалась змусити доньку відмовитись від такої кількості цукерок, але Хуаніта на неї тільки злилась.

Хуаніта у серіалі.
Хуаніта у серіалі. / Фото: Скріншот з YouTube

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У серіалі Медісон почала зніматися у віці семи років! "Відчайдушні допогосподарки" зробили із дівчинки маленьку зірку, про яку після закінчення проєкту всі забули, адже повторити їй такого успіху більше не вдалось.

Минуло майже 10 років з останньої серії серіалу. Звісно, за цей час усі улюблені актори змінились: хтось постарішав, а хтось виріс. Трансформацій й зазнала Медісон. Ви лише подивіться на цю красуню!

Медісон навчається на сценариста.
Медісон навчається на сценариста. / Фото: maddelagarza

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Зараз Медісон вже 20 років. І хоч дівчина залишила мрію стати всесвітньо відомою акторкою, проте планує пов'язати своє життя з кіно. Відомо, що вона навчається на сценариста. І тому багато шанувальників "Відчайдушних домогосподарок" сподіваються, що Медісон напише продовження культового серіалу. Хмм....все можливо.

Дівчина тривалий час не могла прийняти себе.
Дівчина тривалий час не могла прийняти себе. / Фото: maddelagarza

Раніше сама Медісон зізнавалася, що під час зйомок серіалу її цькували однолітки за повноту. Внаслідок у дівчинки виникли комплекси, через що вона у юному віці постійно сиділа на дієтах. Однак, кілограми то йшли, то поверталися.

Медісон у дитинстві та зараз.
Медісон у дитинстві та зараз. / Фото: maddelagarza

Після зйомок дівчина стала займатися повітряною гімнастикою, аби скинути вагу. Що ж, її старання були не даремними, адже нині вона виглядає ефектно.

І хоч зараз у Медісон не така струнка фігура, як у Кендалл Дженнер, проте вона прийняла себе такою якою її створила природа. Дівчина не соромиться опубліковувати в Instagram фото, де вона хизується пишними формами у бікіні та підкреслює свої "родзинки".

До речі, Де Ла Гарза є сестрою по материнській лінії відомої співачки Демі Ловато. У дівчат близькі стосунки і вони часто проводять час разом.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Дзідзьо показала фігуру та засмаглі ніжки на Кубі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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