Як Лариса Доліна виглядає без макіяжу – фото без фільтрів

Популярна російська співачка Лариса Доліна, яка нещодавно підкорила Мережу запальними танцями , поділилася спільним фото з друзями. Артистка вирішила опублікувати в Instagram фото без обробки.
Зірки все частіше публікують чесні фото. Тренд на природність і красу "без прикрас" набирає обертів – нещодавно фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці .
На знімку Лариса Доліна позує з відомим російським співаком Олексієм Чумаковим і співачкою Юлією Ковальчук.
Нас всіх об'єднує любов до своєї професії, любов до гарної музики, любов до вас, друзі, а ще просто людська дружба. І багаторічна. Дуже душевно посиділи. Такі зустрічі на вагу золота, не так часто випадає можливість, все завантажені своїми справами і вибрати вільний вечір складно, а тут все зрослося і це було незабутньо! – підписала фото співачка.
Варто зазначити, співачка з'явилася на фото без макіяжу. Підписники оцінили спільний кадр Лариси Доліної з друзями.
- "Дуже тепле фото"
- "Які ви гарні! Приємно на вас дивитися!"
- "Дуже душевне і тепле фото"
- "Лариса, вас не можна ні з ким порівняти. Ви ідеал"
До слова, це один з тих знімків, які не хейтили в Мережі. Ларису Доліну часто звинувачують у використанні фотошопу. Майже кожне її фото в Instagram критикують. Сама артистка спростовує, що редагує свої фото.
Хто із зірок готовий з'являтися на публіці без макіяжу – дивіться в сюжеті: