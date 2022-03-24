Як улюблений гурт Путіна "Любе" допомагає зомбувати росіян: антиукраїнські пости рашиста Расторгуєва

Затяті путіністи з групи "Любе" не просто підтримали військове вторгнення Росії в Україну, а й стали активним рупором Кремля в соціальних мережах

Лідер гурту "Любе" став рупором Кремля / Фото: Instagram

Про те, що Микола Расторгуєв давній друг Володимира Путіна, відомо усім. Жоден захід російського президента не обходиться без пісень "Любе". Щоправда, незабаром музиканти зможуть співати лише для Путіна, адже їх уже не раді бачити у багатьох країнах, а Німеччина взагалі скасувала концерти колективу.

Причиною для цього стала не лише дружба з диктатором, а й активне поширення російської пропаганди лідером гурту Расторгуєвим. Особисті акаунти музикантів у соцмережах буквально наскрізь просякнуті ненавистю до українського народу.

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Расторгуєв регулярно публікує заклики до війни з Україною та підтримує геноцид всього населення країни. Також, як і належить рашисту, запевняє росіян, що санкції США йдуть тільки на користь, а Путін усіх рятує.

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Чим закінчується державний переворот, і ми вже знаємо. Свіжий приклад України. Майдан лише хотів змінити президента, а Майданулася вся країна. У нас є вибір, – таке марення пише Расторгуєв у своєму Telegram.

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Для того щоб дезорієнтувати своїх підписників, лідер гурту "Любе" публікує фейкові відео про війну в Україні та бійців ЗСУ.

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За пропагандистські публікації Расторгуєва вже заблокували в Instagram.

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Такими темпами лідер гурту "Любе" слідом за рашисткою Юлією Чичеріною отримає особисте запрошення до українського суду від генпрокурора Ірини Венедіктової.

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