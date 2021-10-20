Як Максим Галкін виглядає без фільтрів і професійного світла – чесне фото

Алла Пугачова не боїться публікувати у себе в Instagram фото без фільтрів. Її чоловік Максим Галкін вирішив наслідувати прикладу дружини. У себе в соцмережах він показав, як виглядає без фільтрів, фотошопа і професійного світла.
Осінь. Бадьорий – підписав знімок Галкін
У коментарях багато підписники зазначили, що артист виглядає втомленим.
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Нагадаємо, раніше Максима Галкіна розкритикували в Мережі через використання фільтрів , але гуморист не розгубився.
До слова, Галкін не з тих зірок, хто часто публікує селфі. Він частіше ділиться моментами сімейного життя і фото і відео їх з Аллою Пугачовою двійнят – Гаррі і Лізою. Шанувальники завжди раді новим публікаціям гумориста. Наприклад, недавно в Мережі оцінили таланти малюків.
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