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Як Максим Галкін виглядає без фільтрів і професійного світла – чесне фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
20 жовтня, 08:50
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Популярний гуморист вирішив опублікувати у себе в Instagram знімок без обробки
Максим Галкін показав фото без фільтрів
Максим Галкін показав фото без фільтрів / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова не боїться публікувати у себе в Instagram фото без фільтрів. Її чоловік Максим Галкін вирішив наслідувати прикладу дружини. У себе в соцмережах він показав, як виглядає без фільтрів, фотошопа і професійного світла.

Осінь. Бадьорий – підписав знімок Галкін

Максим Галкін
Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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У коментарях багато підписники зазначили, що артист виглядає втомленим.

  • "А в очах читається – не будити до весни"
  • "Максим, відчуття, що бадьорість через силу"
  • "А де бадьорість?"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Максима Галкіна розкритикували в Мережі через використання фільтрів , але гуморист не розгубився.

До слова, Галкін не з тих зірок, хто часто публікує селфі. Він частіше ділиться моментами сімейного життя і фото і відео їх з Аллою Пугачовою двійнят – Гаррі і Лізою. Шанувальники завжди раді новим публікаціям гумориста. Наприклад, недавно в Мережі оцінили таланти малюків.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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