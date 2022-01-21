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Як Наташа Корольова виглядає без фотошопу та фільтрів – мама співачки показала чесне відео

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 14:04
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Популярна співачка зараз насолоджується відпусткою в Майамі та проводить час із рідними
Мама Наташі Корольової показала, як виглядає дочка без фільтрів та фотошопу
Мама Наташі Корольової показала, як виглядає дочка без фільтрів та фотошопу / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наталя Корольова регулярно ділиться новими знімками у себе в Instagram. Як і багатьом зірок співачці дістається за використання великої кількості фільтрів та фотошопу . Корольова у коментарях ніяк не відповідає на критику, але іноді може показати фото та відео без ретуші. Щоправда, робить це рідко.

Але це вирішила виправити мама співачки Людмила Поривай та у себе в Instagram опублікувала відео без фільтрів. Вона показала Наташу Корольову без макіяжу та з пучком на голові.

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На опублікованих кадрах співачка мірює чоботи. Артистка щосили намагалася натягнути взуття. Після кількох спроб їй удалося це зробити.

Мамо, я це роблю тільки заради тебе… Але ж колодка зручна. Якби на худу ногу, – сказала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Наташа Корольова показала нову фотосесію мами і різко відповіла тим, хто критикує її сім'ю.

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Варто зазначити, що в Мережі часто дістається Людмилі Поривай. Декому здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобаються танці мами артистки, комусь – образи для фотосесій

Нагадаємо, нещодавно Наташа Корольова у себе в Instagram показала, як виглядає її фігура у купальнику без фотошопу.

Еліна Пелешенко
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