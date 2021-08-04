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Як Наташа Корольова виглядає без макіяжу – співачка опублікувала чесне відео

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
4 серпня, 13:44
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Наташа Корольова любить покращувати свої публікації і її часто звинувачують в зайвому фотошопі, але цього разу співачка вирішила зробити виключення
Наташа Корольова показала, як виглядає без макіяжу
Наташа Корольова показала, як виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова не з тих зірок, хто рідко постить фото в соцмережах. Співачка не звертає уваги на критику, а продовжує ділитися новими знімками. Артистка у себе в TikTok опублікувала кілька відео, на яких постала без макіяжу.

Правда, в першому ролику співачка все-таки в кінці відео додала фільтр, але шанувальники встигли оцінити зовнішність Королевою без обробки.

@koroleva__star

!!!

– awlesia

Багато в коментарях зазначили, що Наташі Корольовій не варто захоплюватися ретушшю, вона і так прекрасно виглядає.

  • "Навіть без макіяжу красуня"
  • "Красива"
  • "Ви чарівна. Сонечко"

Також співачка опублікувала відео з подругами.

@koroleva__star

!!!

-

До слова, Наташу Корольову підписники часто критикують за використання фільтрів в соцмережах. Артистка вважає за краще не відповідати на негативні коментарі.

Дістається від користувачів соцмереж та близьким співачки. У Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки комусь – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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