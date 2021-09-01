Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Бебі-бум

Алішер заплакав

Леді Ді у 10 фото

Що подивитися у кіно

Зізнання "татушки"

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Галкін показав, як проходить лінійка в школі, за яку він платить близько 1 млн грн (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
1 вересня, 15:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні Гаррі і Ліза пішли до другого класу. Діти Максима Галкіна і Алли Пугачової вчаться в приватній гімназії
Максим Галкін і Алла Пугачова відвели дітей до другого класу
Максим Галкін і Алла Пугачова відвели дітей до другого класу / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сьогодні Instagram-акаунти зірок рясніють фото зі шкільних лінійок . Сторінка Максима Галкіна не стала винятком. Гуморист разом з дружиною Аллою Пугачовою відвели семирічних двійнят Гаррі і Лізу в школу . Також проводжати двійнят до другого класу прийшла дочка Крістіни Орбакайте – Клавдія Земцова.

Реклама

Відео з 1 вересня Максим Галкін опублікував у себе в Instagram.

Галкін почав знімати ще на під'їзді до школи, так що в кадр потрапила і парковка з люксовими авто.

Реклама

Тільки потім в кадрі з'явилася усміхнена Пугачова з близнюками і онукою.

Алла Пугачова з дітьми та онукою
Алла Пугачова з дітьми та онукою / Фото: скриншот

На вулиці всіх учнів і їх батьків зустрічав мім.

Реклама

Потім Галкін показав актовий зал, в якому і проходила святкова лінійка. Гостей і школярів залі розважали барабанщиці. Вони влаштували мініпарад.

Звичайно ж, в кадрі була і вся зіркова сім'я.

Підписники по-різному відреагували на нову публікацію Галкіна. Багатьох здивувала розкіш лінійки в навчальному закладі . Особливо підписники гумориста звернули увагу на дорогі авто.

  • "По машинам схоже на похорон авторитету"
  • "Тачки на підбір"
  • "Школа мільйонерів?"
Реклама

Гаррі і Ліза навчаються вчаться в Першій московській гімназії. Вартість навчання близько трьох мільйонів рублів на рік (1 090 065 гривень). У кожному класі є не тільки вчитель, а й вихователь. Разом з ним учні молодших класів ходять на прогулянки, секції та виконують домашні завдання. Крім цього, частина предметів викладають двома мовами – російською та англійською.

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Стартує Венеційський кінофестиваль
Найочікуваніші кінострічки
Дізнатися більше
Моргенштерн одружився. Як вам образи молодят?
Весілля серпня
Моргенштерн та Ділара розписалися
Ого!
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти