Галкін показав, як проходить лінійка в школі, за яку він платить близько 1 млн грн (відео)

Сьогодні Гаррі і Ліза пішли до другого класу. Діти Максима Галкіна і Алли Пугачової вчаться в приватній гімназії

Максим Галкін і Алла Пугачова відвели дітей до другого класу / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сьогодні Instagram-акаунти зірок рясніють фото зі шкільних лінійок . Сторінка Максима Галкіна не стала винятком. Гуморист разом з дружиною Аллою Пугачовою відвели семирічних двійнят Гаррі і Лізу в школу . Також проводжати двійнят до другого класу прийшла дочка Крістіни Орбакайте – Клавдія Земцова.

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Відео з 1 вересня Максим Галкін опублікував у себе в Instagram.

Галкін почав знімати ще на під'їзді до школи, так що в кадр потрапила і парковка з люксовими авто.

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Тільки потім в кадрі з'явилася усміхнена Пугачова з близнюками і онукою.

Алла Пугачова з дітьми та онукою / Фото: скриншот

На вулиці всіх учнів і їх батьків зустрічав мім.

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Потім Галкін показав актовий зал, в якому і проходила святкова лінійка. Гостей і школярів залі розважали барабанщиці. Вони влаштували мініпарад.

Звичайно ж, в кадрі була і вся зіркова сім'я.

Підписники по-різному відреагували на нову публікацію Галкіна. Багатьох здивувала розкіш лінійки в навчальному закладі . Особливо підписники гумориста звернули увагу на дорогі авто.

"По машинам схоже на похорон авторитету"

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"Школа мільйонерів?"

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Гаррі і Ліза навчаються вчаться в Першій московській гімназії. Вартість навчання близько трьох мільйонів рублів на рік (1 090 065 гривень). У кожному класі є не тільки вчитель, а й вихователь. Разом з ним учні молодших класів ходять на прогулянки, секції та виконують домашні завдання. Крім цього, частина предметів викладають двома мовами – російською та англійською.

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