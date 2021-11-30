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Як Пугачова та Галкін розкішно прикрасили свій замок до Нового року (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 18:01
В закладинки
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Уже всі з нетерпінням чекають Нового року і зіркове подружжя не виключення. Нині співачка та її чоловік вже подбали про те, аби створити святковий настрій на території власного дому
Максим Галкін та Алла Пугачова вже готуються до Нового року.
Максим Галкін та Алла Пугачова вже готуються до Нового року. / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Так, напередодні першого дня зими Алла Пугачова та Максим Галкін, який позував напівголим перед коханою, вирішили починати створювати новорічний настрій та прикрашати будинок.

Зіркове подружжя вже прикрасили парадний ґанок замка до майбутнього казкового свята.

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Максим Галкін показав, як вони з дружиною прикрасили замок.
Максим Галкін показав, як вони з дружиною прикрасили замок. / Фото: Скріншот з YouTube

У Instastories шоумен показав деталі новорічного декору. Зазначимо, що цей декор повністю вписується в інтер'єр замку.

На кадрах видно, що двері замку прикрашені яскравою гірляндою. А по обидва поки сходів стоять вже повністю прикрашені ялинки. До речі, вони також переливаються вогниками.

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Погляньте, яка казка зимова. Ну, краса. Просто вже Новий рік практично, – прокоментував Галкін.

Зазначимо, що доповнив прекрасну новорічну картинку сніжок, який почав надавати особливу атмосферу і чарівність замку.

Коротко про пару

Нагадаємо, що Пугачева та Галкін познайомилися у 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", коли артистка ще була одружена з Філіппом Кіркоровим. Незабаром вони розлучилися, і Примадонна почала зустрічатися з молодшим на 27 років гумористом.

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Нині Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят Лізу та Гаррі, яких народила сурогатна мати в 2013 році.

Також у Пугачової є старша дочка – 50-річна співачка Крістіна Орбакайте. Батьком Орбакайте є перший чоловік Алли Борисівни, литовський артист циркового жанру Ніколас Едмундас Орбакас.

Нещодавно авторка хіта Пугачової та Галкіна "Будь или не будь" зізналася, як зав'язався роман пари. За словами Любаші, все почалося із запису тієї самої пісні.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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